De necrezut! Unde a parcat acest șofer clujean, ajuns în București. Mașina este de 2 zile tot acolo!

Zilele trecute, un bucureștean a postat pe rețelele de socializare o imagine care a stârnit atât amuzamentul, cât și furia internauților. Un șofer care, după numărul de înmatriculare, este din Cluj, și-a lăsat mașina parcată în mare fel. Timp de cel puțin două zile, nu a avut bunul-simț să o mute de pe strada din Capitală.

În cartierul Pantelimon din Sectorul 2, București, un clujean și-a parcat, în toată splendoarea, mașina marca Audi, modelul A4. Cu mare nonșalanță, a lăsat vehiculul fix pe trecerea de pietoni, pusă pe diagonală. Enervat la culme de ce a văzut, un trecător a pus mâna pe telefon și i-a pozat imediat „capodopera”, apoi a pus-o pe grupul de Facebook „Ai parcat ca un bou”, cunoscut ca locul în care se întâlnesc aceste „bombe” de șoferi.

(CITEȘTE ȘI: De necrezut! Ce mesaj a lăsat un șofer din Capitală, care a parcat pe trotuar, pe parbrizul mașinii sale)

„Țăranul, tot țăran!”

Bucureșteanul care l-a pârât pe Facebook pe șoferul cu Audi a postat, alături de imagine, câteva cuvinte prin care să explice situația: „Țăranul, tot țăran!! De două zile, nemișcată”.

În timp ce unii internauți s-au amuzat și au lăsat comentarii precum: „Nu are motorină”, „Milițiaaaa, aloo”, „Dacă sta de doua zile parcat pe trecerea și încă nu a luat amenda e in totalitate vina poliției. Dacă știu ca nu sunt sancționat, de ce să nu fac tot felul de ilegalități?”, „Aștepta vara pentru că nu are anvelope de iarnă”, „Nici măcar nu a dat zăpada de pe mașină”, „După număr, sigur este, la bază, blondă”, alții au condamnat faptul că cetățeanul n-a anunțat autoritățile.

Văzând valul de reacții, bărbatul care a surprins situația le-a transmis că vehiculul a fost luat de la locul cu pricina.

(CITEȘTE ȘI: Scandal de proporții în Prahova! Ce a pățit o șoferiță, după ce și-a parcat mașina neregulamentar)