De pe Broadway pe Lipscani! Nahum Mclean, celebrul dansator și coregraf de origine britanică, vine în România

Nahum Mclean, celebru dansator și coregraf de origine britanică, susține un Masterclass de Broadway Musical la Teatrul de pe Lipscani pe 17-18 noiembrie 2018.

Artistul a absolvit The Ailey School, după care și-a continuat carieră de dansator profesionist alături de companii prestigioase, printre care amintim The Alvin Ailey Dance Company, Complexions Contemporary Ballet și The Broadway DanceLab.

Cea mai recentă adiție la repertoriul dansatorului este musicalul Broadway West Side Story , producție nominalizată la 6 Tonny Awards, și câștigatoare Grammy Award , musical pe care va fi bazat masterclass-ul din Noiembrie ce se adresează tuturor dansatorilor și actorilor profesioniști, dar care are și o grupă specială adresată începătorilor.

Dacă doriți să aprofundați sau să descoperiți artă musical-ului împreună cu profesioniști, va așteptăm pe 17-18 noiembrie, la Teatrul de pe Lipscani. Acest workshop este organizat de Ross Freddie Ray, alături de DanceRoom și Casa de Balet.