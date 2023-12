Decembrie a adus temperaturi de -61 de grade. Cum arată viața la 10.000 de km de București, în orașul Iakutsk

Vremea face ravagii în Siberia, acolo unde mercurul din termometre a arătat numai temperaturi cu minus. S-au înregistrat -61 de grade în orașul Iakutsk, iar cercetătorii ruși sunt de părere că aceste temperaturi extrem de scăzute sunt din cauza efectelor venite în urma încălzirii globale. Aceasta duce la creșterea treptată a temperaturilor medii, însă în același timp produce valuri de frig polar. Este pentru prima dată în ultimii zece ani, când valorile termice au fost atât de scăzute.

Aceasta ar duce la creșterea treptată a temperaturilor medii și ar face să apară valuri de frig extrem. Stațiile meteorologie din regiunea respectivă au arătat – 61 de grade Celsius, la început de decembrie. Cea mai mică temperatură din toate vremurile din Siberia a fost de minus 67,7 grade Celsius în 1933.

