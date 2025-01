Decizia care i-a schimbat viaţa actriței de la Antena 1. Alina Chivulescu recunoaște pentru prima oară ce luptă cruntă a dus: ”E cea mai cumplită dependență!”

După o pauză de 3 ani, Alina Chivulescu a revenit în această lună pe micul ecran, într-un rol principal, dar negativ, ceea ce este o premieră pentru ea. Cooptarea în noul serial de la Antena 1 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN s-a făcut direct, fără casting, rolul fiind practic un cadou pentru ea, care a venit vara trecută, în preajma zilei sale de naștere. Soția lui Dan Chișu a împlinit în iulie 50 de ani, dar arată fabulos, putând concura cu brio cu multe tinere. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO ne-a povestit despre lupta cruntă pe care a dus-o cu zahărul, recunoscând că este cea mai cumplită dependență. A învins-o! Și nu este singura.

Alina Chivulescu a avut dintotdeuna o siluetă de invidiat, pe care și-a păstrat-o intactă de-a lungul anilor. Nu se bazează doar pe moștenirea genetică, ci continuă să fie atentă la alimentație, dar și să compenseze prin sport, fie că e vorba de antrenamente la sală sau de mers pe jos zeci de mii de pași contorizați de aplicație.

Alina Chivulescu: “Faptul că am primit propunerea asta la 50 de ani mi s-a părut cel mai frumos cadou posibil”

CANCAN.RO: Vă era dor să reveniți pe micul ecran?

Alina Chivulescu: Da, îmi era și frică, îmi era și dor. E o combinație bună asta, te mobilizează așa. Și am fost super încântată de propunere. În momentul în care am citit și scenariul, exact cum a zis și Aradits, toți am fost fericiți pur și simplu, pentru că fiecare și-a găsit partitura, a găsit potențialul până la urmă și al lui și al celor din jurul lui. Și cred că este o întâlnire fericită.

CANCAN.RO: Din câte știu, ați primit un telefon chiar în apropierea zilei de naștere. Ne puteți da detalii?

Alina Chivulescu: Da, împlineam 50 de ani, cam așa a fost întâmplarea. Automat eu încerc să nu-mi pun o barieră și să nu transmit că ar fi o barieră vârsta, pentru că până la urmă și mesajul este important, dar automat, în special femeile avem piedica asta să spunem. Poate că este psihologică, poate că este impusă de societate, poate că este un context până la urmă, dar faptul că am primit propunerea asta la 50 de ani mi s-a părut cel mai frumos cadou posibil. E un rol principal, n-aș vrea să mă laud foarte mult, dar mai este o întâmplare foarte fericită din punctul meu de vedere, pentru că e primul meu rol negativ.

CANCAN.RO: Vă scoate din zona de confort.

Alina Chivulescu: Iese bine din zona de confort, adică o femeie aparent cu o viață perfectă vede cum i se dărâmă construcția de ani de zile și ce faci mai departe?

CANCAN.RO: Deci e un rol în care o să vă descoperim alte fațete.

Alina Chivulescu: Eu zic că da. Și faptul că, de exemplu, l-am întâlnit după 25 de ani, pe Richard Bovnoczki, cu care eu am fost colegă de an în școală, în facultate. Adică sunt niște niște momente pe care n-am cum să le uit și pentru care sunt recunoscătoare.

Alina Chivulescu: “Au fost niște probleme de sănătate, pentru care am plecat într-adevăr o perioadă, dar aici am stat”

CANCAN.RO: Vreau să știu dacă v-ați mutat temporar în România, având în vedere filmările la serialul “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

Alina Chivulescu: Nu știu de unde a pornit povestea asta, dar eu n-am plecat. Adică au fost niște întâmplări, să spunem, de viață care vin și peste mine și peste tine, vin peste toți, n-avem ce să facem. Au fost niște probleme de sănătate, pentru care am plecat într-adevăr o perioadă, dar aici am stat. Adică nu, n-am plecat nicăieri.

CANCAN.RO: Cum vă mențineți? Silueta trasă prin inel este o moștenire genetică sau faceți eforturi în sensul ăsta?

Alina Chivulescu: Cred că am și fost norocoasă, dar am și grijă. Am, trebuie să recunosc, îmi place mult să merg pe jos, din fericire. Și atunci, automat, să spunem, în momentul în care aș mai depăși bugetul meu caloric, să spunem că mă salvează activitatea fizică. Dar am grijă, da.

Alina Chivulescu a renunțat la zahăr: “E cea mai cumplită dependență”

CANCAN.RO: Există alimente pe care le-ați eliminat?

Alina Chivulescu: De ani de zile nu mănânc zahăr.

CANCAN.RO: Cum ați reușit să scăpați de această dependență?

Alina Chivulescu: E cea mai cumplită dependență. Adică eu am și fumat. La un moment dat, am renunțat la cafea. Nu știu de ce. Am zis: hai să văd, pot? Da, am putut, dar dependența de zahăr este oribilă pur și simplu. Și o compensez, să spunem, învățând și ascultând informații, care, slavă Domnului, sunt. Îți iei niște carbohidrați lenți și atunci automat pofta de dulce mai poate fi ținută în frâu câteodată, nu întotdeauna.

CANCAN.RO: Și când vă e poftă de ceva dulce, la ce apelați?

Alina Chivulescu: Îmi fac banană cu cacao și mă păcălesc că e ciocolată.

