Îţi mai aminteşti de Bella, „bunăciunea” din La bloc? Din ce face bani acum Alina Chivulescu, după ce s-a lăsat de televiziune

Tu îți mai amintești de Bella, personajul interpretat de Alina Chivulescu în celebrul serial „La Bloc”, care a ținut telespectatorii lipiți de micile ecrane? Iată mai jos, în articol, cu ce se ocupă în prezent actrița!

Alina Chivulescu a interpretat un personaj celebru în serialul „La Bloc”, care a fost o adevărată senzație la începutul anilor 2000. Actrița care a jucat-o pe Bella în peliculă a fost, întotdeauna, o prezență discretă în showbiz. Acum, are 48 de ani și trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Dan Chișu. Cei doi sunt împreună de opt ani. Însă, cu ce se ocupă, în prezent, actrița?

Vezi și NU TE AȘTEPTAI LA ASTA! CÂȚI BANI PRIMEAU ACTORII DIN LA BLOC. AMERICANU’ A DAT DIN CASĂ: „NU PREA NE PLĂTEAU BINE”

Vezi și ÎL MAI ŞTII PE NEA POPA DIN „LA BLOC”? CE A AJUNS SĂ FACĂ ACUM TUDOREL FILIMON, FOSTA VEDETĂ PRO TV

Cu ce se ocupă Alina Chivulescu, fosta actriță din „La Bloc”, în prezent?

Deși se știau de mult timp, Alina Chivulescu și Dan Chișu s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale peliculei „#Selfie69”. La premiera filmului, au stat unul lângă celălalt. Iar, de atunci, sunt nedespărțiți. Locuiesc împreună pe Coasta de Azur, în prezent, iar în România vin des.

Drumul în viață a condus-o spre o altă profesie. În cadrul emisiunii „La Măruță”, Alina Chivulescu a mărturisit că a activat ca stewardesă, după ce a renunțat la actorie. A fost un moment în care s-a reprofilat, iar în prezent se bucură de o altfel de libertate. Iar, ori de câte ori revine în țară, se întâlnește cu persoanele dragi din viața ei. Printre ele, se află Dana Rogoz și Adela Popescu. Sunt prietene de peste un deceniu.

„Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața. Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă, îl am foarte liber”, a spus cea care a interpretat-o pe Bella în „La Bloc”.

Vezi și DANA ROGOZ, DESTĂINUIRI EMOȚIONANTE DE “LA BLOC”, SERIALUL FENOMEN AL ANILOR 2000: „DACĂ AȘ MERGE ÎN BUFTEA, AȘ PLÂNGE!”

Sursă foto: CANCAN.RO, capturi video YouTube