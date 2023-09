Decizia luată de Adela Popescu, după ce a părăsit echipa Vorbește Lumea de la Pro TV: „Am început deja niște discuții”

Adela Popescu nu se mai află, de ceva timp, pe micile ecrane. Soția lui Radu Vâlcan a părăsit echipa Vorbește Lumea de la Pro TV. Acum, se dedică familiei, petrece timp cu cei dragi și, mărturisește ea, are în plan câteva proiecte. Iată detaliile mai jos, în articol.

Adela Popescu a părăsit echipa Vorbește Lumea de la Pro TV. Soția lui Radu Vâlcan și-a dorit să petreacă mai mult timp cu familia. De altfel, în locul blondinei se află, acum, Lili Sandu. Pentru că șefii din Pache Protopopescu au fost mulțumiți de prestația vedetei, au decis să o păstreze și în acest sezon.

Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că a avut nevoie de o pauză și să se dedice familiei. De altfel, la momentul actul poartă discuții referitoare la noi proiecte.

„Nici nu vreau să fac vreo pauză lungă. Eu sunt fericită. Am fost la «Vorbește Lumea» și m-am simțit foarte bine. Chiar m-a sunat mama să mă întrebe cum m-am simțit și i-am zis că foarte bine. Pentru că eu sunt ca peștele în apă, adică mă simt bine, nu am emoții, nu sunt stresată. Dar am nevoie de timp, am avut nevoie de el. Acum am început deja niște discuții pentru niște noi proiecte și sunt cu toată inima spre a le face și a găsit ceva care mi se potrivește. Adică nu ne retragem la țară. Încă nu ne pensionăm”, a spus Adela Popescu.

Adela Popescu o să apară într-un lungmetraj

De altfel, este parte a unui lungmetraj, și anume „Retreat Vama Veche”, iar pelicula va fi lansată abia anul următor. Este vorba despre o comedie romantică urbană, în regia lui Petre Năstase. Adela Popescu va interpreta rolul Corinei. Alături de ea joacă și Răzvan Fodor (rolul lui Victor), Laura Cosoi (rolul Danei), Ada Condeescu (rolul Evei) și Roxana Condurache (o interpretează pe Vivi).

„Eu aș fi zis că nu mai vreau să joc deloc în general că am jucat mult și am înțeles, hai să ne vedem de treabă. A venit propunerea lui Petre Năstase pe care am acceptat-o fără să clipesc pentru că mi-a plăcut super mult sinopsis-ul. Și după ce am jucat și am redescoperit cât de mult îmi place, nu mai zic niciodată, niciodată. Acum om vedea”, a mai spus soția lui Radu Vâlcan, pentru Ego.ro.

