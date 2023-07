Decizia radicală luată de Georgiana Lobonț, după ce artista a aflat că este însărcinată pentru a treia oară: „Riscam să pierdem tot”

Fericirea este uriașă în familia Georgianei Lobonț. Artista va deveni mămică pentru a treia oară. În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit că, în trecut, a făcut o greșeală pe care nu dorește să o mai repete. De altfel, este legat de cei doi copii ai ei, Eduard și Irina. Iată mai jos, în articol, decizia radicală luată de Georgiana Lobonț, după ce a aflat că este însărcinată pentru a treia oară.

Bucuria pe care Georgiana Lobonț o simte, acum, nu poate fi măsurată. Cântăreața în vârstă de 29 de ani este însărcinată pentru a treia oară, iar vestea a adus zâmbetul pe chipurile tuturor. Artista simte că bebelușul va fi băiețel și, mărturisește ea, și-ar dori să îl cheme Luca, în aceste condiții. De altfel, artista și soțul ei mai au doi copii, un băiat și o fată. Traversează una dintre cele mai frumoase perioade și își ține prietenii virtuali la curent cu activitățile pe care le face. De altfel, în cadrul unei emisiuni televizate a mărturisit, recent, că există o greșeală pe care nu dorește să o facă, din nou, vizavi de cel de-al treilea copil.

Vezi și GEORGIANA LOBONȚ, NOI DECLARAȚII DESPRE SARCINĂ: „ACUM E DIFERIT”

Decizia radicală luată de Georgiana Lobonț, după ce a aflat că va deveni mămică pentru a treia oară

Georgiana Lobonț a mărturisit faptul că nu a putut avea o conexiune prin alăptare cu fetița ei, Irina, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Eduard. La momentul acela, cântăreața și soțul ei au fost foarte implicați în activități, au mers la evenimente și nu au dorit să piardă investiția pe care au făcut-o. De altfel, a mărturisit că, pe perioada sarcinii, va cânta în continuare.

„Cu Edi s-a format o astfel de conexiune prin intermediul sânului, deci a fost cea mai frumoasă senzație pe care am putut-o trăi. Cu Irinuca nu am putut face asta, din păcate, pentru că atunci ne-a luat valul cu succesul și dacă renunțam la a mai merge la emisiuni, evenimente, riscam să pierdem tot, toată investiția, toți banii pe care i-am băgat. Nu am nicio treabă. O să cânt în continuare. Așa am făcut și la Irinuca, și la Edi. Nu am avut probleme cu sarcina, adică nu mi-a fost rău, nu am avut complicații sau grețuri sau stări să nu mă pot ridica din pat. Copiii m-au lăsat să cânt și acum le place muzica și cred că așa o să fie și bebelușul”, a povestit artista, într-o emisiune.

Vezi și FRUMOASA GEORGIANA LOBONȚ, ÎN LACRIMI LA O SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ CE A AFLAT CĂ E ÎNSĂRCINATĂ. CE A PĂȚIT AMICA ANDREI MĂRUȚĂ: SOȚUL EI A FOST ÎMPINS ȘI LOVIT DE VICEPRIMARUL UNEI COMUNE DIN CLUJ, LA ZILELE LOCALITĂȚII

Artista simte că va fi băiețel și dorește să îl cheme Luca

De altfel, în cadrul unei emisiuni, Georgiana Lobonț a mărturisit că dorește să îl numească pe bebeluș Luca. Artista simte că va fi mămică de băiețel.

Simt așa că o să fie băiat și o să îl cheme Luca. Noi îl așteptăm pe Luca, așa credem, că o să fie un băiețel pe care o să îl cheme Luca. Atât sunt de bucuroasă că nici nu mai am cuvinte, nu îmi vine să cred. Ziceam Doamne ajută să se întâmple cumva să rămân însărcinată. (…) Nu am programat nimic, la întâmplare, exact cum a venit cu Irinuca, la întâmplare. Ne dorim un copil sănătos, că e fetiță, că e băiat, nu contează. Că sunt gemeni… sănătoși să fie”, a mărturisit artista.

Sursă foto: captură video YouTube, social media