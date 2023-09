Decizia radicală luată de Pescobar, după ce ANPC i-a închis restaurantele: „Vindem, tati, că n-avem ce să facem”

Paul Nicolau, supranumit Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, închise de ANPC pentru nereguli privind siguranța alimentară, a anunțat că vrea să scoată la vânzare un bolid de lux.

După ce ANPC a decis să închidă temporar trei restaurante deținute de Paul Nicolau, pentru că au găsit mai multe nereguli, omul de afaceri e gata să facă schimbări în viața lui. Pescobar, așa cum este cunoscut în lumea bună a Capitalei, își vinde una dintre mașini.

Pescobar scoate la vânzare un bolid de lux: „Atât s-a putut”

Este vorba despre modelul Lamborghini Urus, cu 650 de cai putere, achiziţionat de afacerist în urmă cu aproximativ zece luni, cu suma de 300.000 de euro.

„Anunţ de vânzare Urus. Pescobar, unic proprietar, Urus 14.000 km, atât s-a putut. Avionul de pe lume. Cu tot cu laptop, cu tot cu secret, cu tot cu icoane de la Athos. Vindem, tati, că n-avem ce să facem cu atâtea, dă urât după aia”, a postat omul de afaceri pe TikTok.

ANPC a închis restaurantele lui Pescobar

În urmă cu o săptămână, comisarii ANPC au închis restaurantul Taverna Racilor din Herăstrău. La scurt timp, inspectorii au luat măsuri şi în privinţa restaurantului din Timişoara. Mai multe nereguli au fost găsite, printre care mâncare ţinută în condiţii insalubre sau cu o dată de expirare depăşită, muşte, grătare ruginite, alimente stricate şi mizerie.

„Am fost închis total, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui, să mă închidă. Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe. Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot”, a mai spus Pescobar pe internet.

