Paul Nicolau, zis Pescobar, are mari probleme. Activitatea Tavernei Racilor, unul dintre restaurantele pe care afaceristul le controlează, a fost suspendată pentru o perioadă de 12 luni. Alarmant este, însă, faptul că nu doar localul din Herăstrău ar fi un adevărat focar de infecție. Milionarul mai deține încă unul cu specific pescăresc în Brașov, iar “Regele” interlopilor din Ardeal, Simone Nelson Pop pe numele întreg, a trăit clipe de coșmar după ce a gustat preparatele din meniu. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Comisarii ANPC au emis un mandat de suspendare a activității restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău pe o perioadă de 12 luni. Mâncarea stricată, mizeria de nedescris sau peștii împuțiți era doar câteva dintre “ingredientele” cu care Paul Nicolau îi întâmpina pe clienți.

(VEZI AICI: UNDE A „FUGIT” PESCOBAR PAUL NICOLAU DUPĂ CE TAVERNA RACILOR A FOST ÎNCHISĂ DE INSPECTORII ANPC. OMUL DE AFACERI ȘI-A VĂRSAT NĂDUFUL PE INSTAGRAM)

„Mi-a fost rău, mă țineam de calorifer. Am vomitat numai spumă!”

Situația ar fi similară inclusiv la Oyster Bar, din Brașov, altă locație pe care cel supranumit Pescobar ar controla-o. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nelson Mondialu’ a povestit ce a pățit după ce și-a luat inima în dinți și a cinat în restaurantul de la Poalele Tâmpei.

“Am mâncat scoici și picioare de broască în ou. Asta a fost seara. Dimineața mi-a fost un rău teribil. Chiar și așa, m-am dus să trag o melodie, cum aveam planificat. Acolo mă țineam de calorifer. Mi-a venit să vomit, nu puteam sta în picioare. Am ajuns la Brașov, la hotel, și m-am dus repede la baie. Am vomitat numai spumă. După, m-am dus în cameră. Un amic m-a chemat jos. Recepționerul, când m-a văzut, a rămas șocat. Eram alb, zici că am consumat toate cele. A vrut să cheme salvarea”, ne-a declarat Nelson Mondialu’.

A refuzat să meargă la spital! “Mi-am pierdut controlul și la c**”

“Regele” interlopilor din Ardeal a refuzat, însă, să fie internat, deși era clar că are toxiinfecție alimentară. A explicat și motivul. Totodată, problemele de stomac nu i-ar fi dat pace și ar fi ajuns, pe românește, să facă pe el după ce a mâncat la localul celui cunoscut drept “omul cu racii”.

“Când am auzit că trebuie să-mi bage un tub pe stomac și să-mi facă injecție am refuzat. Am vomitat continuu. Când vomitam aveam gustul la ce am mâncat. Mi-am pierdut controlul și la c**. Am făcut prăpăd în pat, mi-am cerut scuze când am plecat de la hotel”, ne-a mai mărturisit Nelson Pop.

(NU RATA: SECRETUL DIN SPATELE ÎNCHIDERII RESTAURANTULUI TAVERNA RACILOR. ȘEFUL ANPC SE ÎNȚELESESE CU PESCOBAR. „N-AM FĂCUT PUBLIC PÂNĂ ACUM. LUPUL A MÂNCAT OAIA CU TOT CU RUDE”)

Nelson Mondialu’, dur cu Pescobar: “Am vrut să vin la București și să-l trântesc”

Simone Nelson Pop anunță că Paul Nicolau va avea viață grea cu el. “Regele” interlopilor din Ardeal nu s-a ferit să-l numească “țărănoi” și “gunoi” pe Pescobar, pe care îl va acționa în instanță. A povestit, totodată, un episod halucinant petrecut la UNTOLD, festival care are loc în fiecare an la Cluj-Napoca.

“Pescobar, ăsta, e un țăran. Îl voi da în judecată. De două ori am fost la el. În trecut, mi-a dat mesaje să colaborăm, să-i fac reclamă. Ce are el în Herăstrău și în alte orașe sunt cârciumi de colțul blocului. După o săptămână am scăpat de probleme. Am vrut să vin la București și să-l trântesc. Este un țărănoi și un gunoi. La UNTOLD s-a întâlnit un prieten cu el și acesta i-a reproșat că i-a fost rău după ce a mâncat la el. Și ghici ce spune țărănoiul: ‘Păi, ce, ai murit? Văd că ești în picioare!’. Pe gunoiul ăsta nu-l voi ierta niciodată. Are un tupeu fantastic”, a încheiat Nelson Mondialu’, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: ”REGELE” INTERLOPILOR DIN ARDEAL, DEZVĂLUIRI CRUCIALE DESPRE FULGY! DE CÂTE ORI L-AR FI BĂTUT DE FAPT PE IONIȚĂ: ”TREBUIE BĂGAT DIRECT LA CAMERA DE CAUCIUC”)

Neregulile găsite de inspectorii ANPC la Taverna Racilor – Herăstrău

– folosirea unor materii prime și a unor semipreparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare

– utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu grătare cu rugină, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf, chedere depreciate și murdare

– prezența insectelor vii (muște) în unitate

– schimbarea stării termice a produselor

– nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde

– existența unor condiții improprii în spațiul de lucru (paviment neigienizat)

– lipsa verificării metrologice a cântarelor utilizate

– lipsa informării cu privire la ingredientele conținute de preparate, a aditivilor și a alergenilor, în lista meniu ,

– lipsa autorizației emisă de Primărie.

– produse alimentare cu data limita de consum depasită;

– utilizarea unei masini de transport neautorizate la care sistemul de racire nu era funcțional, ca și spatiu de depozitare a materiilor prime (congelate și refrigerate).

– nerespectarea temperaturii de pastrare a produselor alimentare pe timpul transportului;