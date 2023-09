Unde a „fugit” Pescobar Paul Nicolau după ce Taverna Racilor a fost închisă de inspectorii ANPC. Omul de afaceri și-a vărsat năduful pe Instagram

Pescobar a simțit nevoia să se refugieze de probleme. Pentru asta a ales o locație din zona de nord a Capitalei de unde poate să privească cu alți ochii provocările din viața lui. După ce Taverna Racilor din Timișoara, Herăstrău și Snagov au fost închisă din cauza unor nereguli pe care și le-a asumat, Paul Nicolau s-a relaxat câteva zile pe terasa unui restaurant de 5 stele.

După ce locația din Herăstrău deținută de Paul Nicolau a fost închisă de comisarii ANPC pentru numeroase nereguli descoperite în perioada verii (vezi AICI imagini), omul de afaceri s-a refugiat într-o locație de vis, loc unde a reușit să-și limpezească gândurile.

Unde s-a refugiat, de fapt, Pescobar Paul Nicolau după ce inspectorii ANPC au închis Taverna Racilor

Paul Nicolau a ales să se relaxeze pe terasa restaurantului Plantini, o altă locație de lux din zona în care se află și Taverna Racilor. Într-o postare pe Instagram, Pescobar mărturisea faptul că acolo este locul unde se simte ca acasă, dar și locul unde se poate detașa de probleme.

Între timp, se pare că lucrurile încep să se așeze, cel puțin în locația din Timișoara. Suspendarea activității de către comisarii ANPC a durat doar o zi, problemele găsite de inspectori fiind remediate în cel mai scurt timp posibil. Pescobar și-a informat fanii de pe rețelele de socializare că restaurantul din Timișoara s-a redeschis, iar acum totul este pus la punct. Totodată, afaceristul le-a mulțumit autorităților pentru faptul că l-a ”vizitat” și a transmis că acum totul este pus la punct și chiar a angajat personal nou, mai acredit.

„Dragilor avem și vești bune. Am redeschis la Timișoara. Am învățat din greșeli, acum suntem mai buni, mai bine puși la punct. Mulțumim frumos autorităților că ne-au deschis ochii și știm ce vom face de acum înainte și cum să facem mai bine. Am angajat și personal nou, mai acreditat, care să știe reguli, chestii. Eu îmi fac în continuare misiunea mea de a îmi promova peștele și fructele de mare din cadrul companiilor familiei mele. Atât s-a putut, istoria și povestea merg mai departe. Așa că sunt fericit după trei zile de multe încercări, dar mereu cu Dumnezeu înainte în suflet și toate se rezolvă. Mulțumim frumos pentru toată susținerea! Doamne ajută și vă așteptăm la Timișoara”, a spus Pescobar, în mediul online.

Potrivit comunicatului ANPC, în Taverna Racilor din Timișoara au fost găsite următoarele probleme: „Materiile prime (pește, fructe de mare) 271 kg depistate în spațiile de depozitare, păstrare- spații frigorifice și congelator sunt lipsite de elemente de identificare-caracterizare, unele în afara datei limită de consum respectiv 13.09.2023, 15.09.2023 cantitate 136 kg. O parte din acestea erau păstrate la decongelat în cutii din plastic cu capac, în lichid scurs rezultat din decongelare. Pentru mijlocul de transport al materiei prime s-a prezentat Autorizația sanitar-veterinara și pentru siguranța alimentelor în condițiile de temperatură de refrigerare(toate produsele fiind congelate). Nu se respectă vecinătățile în spațiile de depozitare, ouăle nu erau curățate și dezinfectate corespunzător, prezentând urme biologice. Întreg spațiul de preparare, servire și depozitare era igienizat necorespunzător (insalubru). Tavanul depozitului prezenta infiltrații de umezeală și porțiuni lipsă. Nu se respectă condițiile de păstrare-depozitare recomandate de producător. Au fost identificate preparate cu modificări organoleptice și impurități în conținut”, se arată în comunicat.

Totodată, comisarii ANPC au emis un mandat de suspendare a activității restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău pe o perioadă de 12 luni. Decizia vine după 3 luni (în perioada iunie – septembrie) în care Inspectorii de la Protecția Consumatorului au efectuat o serie de controale în locație, vizite ce s-au lăsat cu sancțiuni uriașe.

”Încă o dată, îmi asum faptul că am participat activ la întreaga acțiune prin telefon, mesajele rămân pe telefoanele noastre de lucru, nu sunt ascunse, nu sunt. În momentul în care acestei structuri de depozitare i se deschid ușile, este lesne de înțeles că temperatura de afară năvălește în interior. Dacă vorbim despre temperaturi de 30 și ceva de grade, schimbul de temperatură întrerupe lanțul termic, face ca produsele să nu respecte procesul de congelare, depozitare în variantă congelată sau de decongelare în variantă refrigerată.

Decongelarea nu se poate face decât refrigerat. Adică se mută de la temperaturi cu minus, în temperatură de 0,2 grade, pentru ca lent, în 12, 24 de ore, 36 de ore, în funcție de dimensiunea produsului, să poată ajunge la o temperatură utilizabilă, în procesul de gătire în bucătărie”, a declarat Horia Constantinescu, directorul ANPC.