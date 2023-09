Secretul din spatele închiderii restaurantului Taverna Racilor. Șeful ANPC se înțelesese cu Pescobar. „N-am făcut public până acum. Lupul a mâncat oaia cu tot cu rude”

Horia Constantinescu a fost prezent, vineri dimineața, la Taverna Racilor din Herăstrău pentru a constata personal și a le arăta tuturor neregulile găsite de inspectorii sanitari, în decursul a trei luni de controale pe bandă rulantă. Șeful ANPC ne-a oferit și primele declarații, legate de închiderea temporară a locațiilor lui Pescobar, dar și despre acuzațiile pe care afaceristul le-a lansat în spațiul public.

Horia Constantinescu a oferit primele explicații despre decizia de a închide temporar locațiile lui Pescobar (Herăstrău, Snagov și cea din Timișoara), după neregulile grave găsite de comisarii de la Protecția Consumatorilor în decursul a trei luni. Șeful ANPC a vorbit și despre acuzațiile pe care Paul Nicolau i le-a adus în spațiul public, referitoare la faptul că ar fi luat decizii abuzive și tocmai din această cauză, s-ar fi pus lacăt pe restaurantele lui. Nimic mai neadevărat, susține directorul instituției. Horia Constantinescu este de părere că toate neregulile constatate reprezentau un real pericol pentru consumatori.

„Este pentru prima dată când vin personal la Taverna Racilor. Am sute de kilometri, fără exagerare, în cei 7 ani de activitate în care am participat la acțiunile de control ale colegilor mei, nu numai eu, ci și domnul vicepreședinte și oricare dintre cei care ne aflăm în structura de conducere a unei autorități. (…)

Este o situație sensibilă, am fost acuzat în spațiul public că am luat măsuri abuzive, iată că și prin adresele pe care le-am primit de la operatorii economici, o parte dintre lucrurile constatate de către colegii noștri și le-au asumat, după cum a făcut-o și popularul membru al familiei, Paul Nicolau, în spațiul public.

Acesta a spus că ce dacă era o diferență de 12 grade, că ce dacă nu avea avizul la cel de la Snagov…noi ne gândim că acești – ce dacă – reprezintă un pericol real pentru consumatori, am oprit activități ale operatorilor economici pentru mult mai puțin de atât. În cazul zilelor, știți bine că lipsa oricăruia dintre avize a condus la oprirea temporară”, ne-a declarat directorul ANPC.

Ce înțelegere făcuse Pescobar cu Horia Constantinescu

Directorul ANPC i-a promis lui Pescobar, în luna iunie, după primele nereguli găsite, că nu va face publică acțiunea, cât timp el se ocupă să remedieze totul. Horia Constantinescu spune că Paul Nicolau nu a îndreptat lucrurile în cele două săptămâni promise și au trecut trei luni de controale, în urma cărora s-au găsit, de fiecare dată, diverse probleme. Cum Pescobar nu a ținut cont de recomandările inspectorilor sanitari, ANPC-ul i-a închis locațiile.

„Nu este vorba de o acțiune de control (n.r. cea de astăzi), ea s-a încheiat odată cu emiterea deciziei de suspendare a activității pentru o perioadă de 12 luni. Operatorul economic, prin reprezentanții legali, ne-a solicitat prezența. Am vrut să fiu și eu aici prezent, pentru a arăta că nu mă ascund atunci când coordonez acțiunile de control, pentru a discuta cu acesta ce are de făcut pentru ca, eventual, la un moment dat, să se poată întoarce pe o piață ce pare că i-a fost destul de favorabilă.

Nu a respectat cele stabilite în cazul unei audiențe, pe care nu am făcut-o publică, am promis acest lucru la sfârșitul lunii iunie, că nu voi face publică acțiunea de control atunci, pentru că acesta a promis că va îndrepta lucrurile. Și din dorința de a fi alături de un operator economic român, așa cum s-a plâns că nu o facem astăzi, am lăsat lucrurile atunci, să mai vedem un lup mâncat de o oaie. Iată că, din păcate, oaia a mâncat nu numai lupul, a mâncat și rudele acestuia”, ne-a mai spus Horia Constantinescu.