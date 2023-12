Decizia surprinzătoare luată de celebra cântăreață în prag de Revelion: ”Este momentul!”

Decizie surprinzătoare luată de Anastasia Lazariuc, fix de Revelion. Artista a renunțat să mai urce pe scenă în noaptea trecerii dintre ani. Mai mult, aceasta a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că își dorește o viață diferită de cea pe care a avut-o, ca cea a oamenilor de la țară.

După aproape jumătate de secol petrecut pe scenă, Anastasia Lazariuc a decis că-i momentul unei pauze în noaptea trecerii dintre ani. Artista își dorește să trăiască o altă viață, în care să se bucure de familie și de lucrurile mici. Motiv pentru care, aceasta s-a decis să nu cânte de Revelion.

„Prefer să nu cânt. Sunt și momente când ai nevoie de liniște. Nu le poți face pe toate în lumea asta. E rândul altor generații care vin. Nu am renunțat la muzică. Dar fiecare om are nevoie de pauze, de meditații. Nu știi ce va fi mâine. Eu prefer să trăiesc clipa de acum. Am muncit prea mult încât să nu-mi permit să și respir, să mă bucur de viață. De o altă parte la care nu am avut acces. Să trăiesc mult mai liniștit și mult mai simplu, ca oamenii de la țară, ca oamenii care știu să admire natura. Nu tuturor ni se permite să facem asta. Vreau să gust puțin din altă etapă a vieții mele. Vom trăi și vom vedea.

Am încredere în Creator. El are planuri pentru noi”, a declarat artista în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Trebuie să ne dăm seama că vom pleca, așa cum am și venit”

La fiecare final de an, Anastasia Lazariuc consideră că este o persoană norocoasă:

„Cel mai minunat an. Atâta timp cât trăim, cât ne mișcăm și atâta timp cât primim gratis de la Univers, de la Creator, tot ce ne înconjoară, cum să nu fii fericit. Fiecare e nemuțumit de ceva, dar asta e greșeala fiecăruia dintre noi. Câ suntem sănătoși, asta e cel mai important. Nu cred că sunt vreo persoană specială, care gândește așa, dar de asta ne trimite Dumnezeu în această lume. Ca să savurăm și să-I mulțumim. Dar omul vrea și mai mult, și mai mult.

Oricum, nu știm de unde venim și unde plecăm. Dar sigur venim cu un scop și trebuie să ne dăm seama că vom pleca, așa cum am și venit”.

„Ileana a fost supărată, a plâns foarte mult”

Altfel, artista spune că se simte mult mai apreciată în Chișinău, decât în România. Recent, ea a fost la rudele sale din Moldova și a apărut pe coperta unei reviste cunoscute de peste Prut.

„Am fost la Chișinău, la un eveniment foarte frumos. Din păcate, spre deosebire de România care doar lovește și doar critică anumite valori, cei din Chișinău mi-au oferit o surpriză frumoasă după 50 de ani de muncă.

Nimeni nu are dreptul să judece pe nimeni, ci doar Dumnezeu. Fiecare face ce vrea cu viața lui. Eu sunt un om modest și-n banca lui”, ne-a mai spus aceasta.

În respectiva publicație, vedeta mărturisește, printre altele, că adaptarea fiicei sale, Ileana Lazariuc, în România, nu a fost una ușoară. Mai mult, aceasta a și plâns în momentul în care a plecat din Chișinău.

„Ileana a fost supărată, a plâns foarte mult, pentru că voia să rămână aici. Am depus mult efort până s-a adaptat”, a povestit artista.

„Au dreptul să aleagă”

Anastasia Lazariuc a petrecut sărbătorile în România, alături de o parte a familiei sale.

„Au venit sărbătorile, ușor ciudate pentru noi, ca anotimp fiind foarte calde. Dar ne adaptăm, nu avem altă șansă. Nu-i putem da ordine Celui de Sus. El face ceea ce crede că-i bine. Am fost înainte de sărbători la Chișinău, apoi am venit în țară. Am fost alături de prieteni, de familia mea. De o parte din familie, pentru că unii sunt plecați. Lumea se mișcă, e liberă. Important că există tehnologie și ne putem vedea. Sufletește au fost alături de mine. Fiecare merge pe drumul său. Au dreptul să aleagă. Sunt deja mari, dar pentru mine tot copiii mei sunt”, a adăugat aceasta.

