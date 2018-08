Decizie de ultimă oră în dosarul bătăii din Herăstrău. Agresoarea Simonei Trașcă va fi…

La un an de când Simona Trașcă a fost bătută cu pumnii și picioarele la ieșirea dintr-un local situat în parcul Herăstru, agresoarea, o minionă ”posedată”, după cum a descris-o fosta asistentă TV, a scăpat basma curată. Procurorii care au anchetat cazul au fost de partea ei.(Super oferte la accesorii gaming)

Simona Trașcă a trăit clipe de groază în vara anului trecut pentru că s-a pus cu cine nu trebuie. Fosta asistentă TV nici nu-și imaginase ce avea să urmeze la scurt timp după ce a fost implicată într-o dispută cu o minionă chiar în localul în care petreceau.

Nu știm ce au avut cele două de împărțit, dar un lucru a fost cert: miniona a avut de împărțit pumni și picioare, iar Simona Trașcă nu prea a avut ce să facă, decât să încaseze.

Mai exact, după discuția aprinsă pe care au avut-o în restaurant, cele două au dat iar nas în nas pe aleea din fața localului.

După alte câteva secunde de gâlceavă, bruneta a apucat-o pe blondă de obraz, scuturând-o. Simona nu s-a lăsat intimidată şi i-a dat peste mână. Au început, apoi să se împingă reciproc. Au urmat palme, trageri de păr şi zgârieturi. Toate acompaniate de ţipete şi înjurături. O bătaie în toată regula! Simona a fost chiar pe punctul de a fi aruncată în lac, dar la fața locului a intervenit unul dintre bodyguarzii restaurantului.

Lucrurile nu au rămas așa, iar Simona a făcut plângere penală.

“Era posedată acea femeie. Nu aş fi depus niciodată plângere dacă s-ar fi bătut parte în parte cu mine. Dar doi bărbaţi mă ameninţau că-mi sparg faţa dacă mă apăr. Nu am putut riposta. A sărit pe mine şi m-a lovit în repetate rânduri. Nici acum nu-mi vine să cred ce am păţit. M-am dus la baie pentru că bluza mea fusese arsă cu ţigara. Sunt foarte şocată, am dormit doar o oră. Am venit la Poliţie, voi depune o plângere penală. Sunt super-șocată. Iniţial, m-am dus la baie. Discutam cu prietena mea şi a sărit o fată pe mine. M-a acuzat că o calc. I-am spus că nu am cum să fac asta pentru că nu mă mişc. A început să sară pe mine, să mă acuze că mă cred vedetă, că trebuie să mă cunoască ea pe mine… Am prins-o de mâini când am văzut că nu se potoleşte. Am fost înjurată de morţi, acela a fost momentul când i-am răspuns pentru că fratele meu nu mai este. A venit, apoi, bărbatul ei şi un bodyguard… În fine… M-am dus, apoi, la baia staff-ului, după care la mine la masă. Am mai stat acolo încă trei ore, după care am plecat împreună cu prietena mea, Cristina. Ei m-au urmărit, au aşteptat să ies din club. Ea a sărit la bătaie, i-am spus să înceteze că nu vreau scandal. Bărbatul ei îmi spunea, printre dinţi, că o să-mi spargă faţa şi dinţii dacă mă apăr. M-a tras de păr, m-a trântit pe jos, mă doare capul de nu mai pot. Mă voi duce şi la IML. Sunt julită pe cot. Soţul ei şi încă un prieten m-au ameninţat că mă vor rupe cu bătaia dacă ripostez. Chiar vreau să ştiu ce a avut această femeie cu mine”, a spus Simona Traşcă.

”Cu siguranță eu aș fi fost pedepsită”

Dreptatea Simonei a fost pusă-n băț! Pentru că, după cum a aflat CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, procurorii care au anchetat cazul au considerat că agresoarea nu merită să facă obiectul unei investigații, asta după un an de cercetări. Iar instanța a admis cererea lor.

”În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti de confirmare a ordonanței de renunțare la urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 4678/P/2017.

Constată legalitatea și temeinicia ordonanței cu nr. 4678/P/2017 din data de 24.05.2018 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București și confirmă soluția de renunțare la urmărirea penală dispusă față de intimata suspectă STAN ANDREEA CARMEN, acuzată de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 1 și 2 C.pen., intimat persoană vătămată fiind TRAȘCĂ SIMONA””.

Blonda este șocată de decizia procurorilor.

”Nu pot să cred că au decis așa ceva! Au avut toate probele, inclusiv imagini și martori care demonstrau că am fost agresată! Dacă se schimbau rolurile și eu deveneam agresoare în acest caz, cu siguranță eu aș fi fost pedepsită. Nu este normal!”, a declarat Simona Trașcă pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

