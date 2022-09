Decizie finală în dosarul ”Amanta”. Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a primit ani grei de închisoare

Este oficial! Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul ”Amanta”, sentința fiind una definitivă.

Marți, 30 august, Curtea de Apel Iași a luat o decizie definitivă în dosarul „Amanta”, Gheorghe Nichita fiind condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru că și-a spionat amanta pe vremea când era primar, o angajată a municipalității, folosind resursele Poliției Locale. Fostul primar al Iașului a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Gheorghe Nichita se va reîntoarce la închisoare, după a fost eliberat condiționat în luna octombrie 2021. Cu un an înainte, în august 2020, a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție.

“Am fost urmărită și bătută!”

În 2015, imediat după izbucnirea scandalului, Adina Samson a vorbit despre teroarea la care ar fi fost supusă de Gheorghe Nichita. Blonda povestea că fostul edil a bătut-o și a amenințat-o cu moartea, dezvăluind că aceasta a cerut-o de mai multe ori în căsătorie.

Mai mult, Gheorghe Nichita ar fi instalat pe telefonul Adinei Samson aplicații ce îi permiteau să vadă în permanență cu cine vorbește și să știe unde este tot timpul.

M-a cerut în căsătorie de nenumărate ori. Eu l-am refuzat. Cum să mă căsătoresc cu acest om? M-a și lovit. Din cauza geloziei, mi-a dat două palme, într-un apartament. Mi-a zis că, dacă mă mărit cu el, o să-mi dea un apartament de serviciu și o să-mi facă diferite afaceri. El mergea la psiholog ca să-și rezolve problemele din copilărie.

Părea un om normal la început, care știe ce vrea de la viață. De asta mi-a plăcut de el la început. Apoi, când am încercat să mă despart de el și i-am spus că vreau să am o relație normală, cu alt bărbat, mi-a spus că el este singura mea opțiune în viață. Am fost urmărită, bătută. Am făcut plângere la parchet”, spunea, la momentul respectiv, Adina Samson.