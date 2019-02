Decizie istorică luată de șefii Media Pro! De la 1 martie, postul TV va fi închis

Decizie istorică luată de conducerea Media Pro. MTV, un cunoscut post de televiziune, va fi închis!

Postul MTV se desparte de grupul Pro, de la 1 martie 2019. „PRO TV si Viacom International Media Networks au hotarat de comun acord ca, incepand cu 1 martie 2019, operatiunile canalului MTV in Romania sa fie reprezentate direct de catre licentiator, Viacom International Media Networks”, se menționează în comunicatul companiei.

Astfel, compania va detine si opera direct brand-ul sau emblematic pe teritoriul intregii tari.

MTV va fi reprezentat in Romania de catre Thematic Channels, compania partenera Viacom care coordoneaza vanzarile publicitare, anunță paginademedia.ro.

Viacom, in colaborare cu Thematic Channels, detine un portofoliu international de programe tematice. Prin includerea MTV in portofoliul de canale proprii, Viacom isi propune sa dezvolte in continuare brandul MTV in Romania. De la 1 martie, canalul de de muzica si cultura pop VH1 detinut de Viacom va fi si el inclus in portofoliul de vanzari Thematic Channels.

MTV România s-a lansat pe 15 iunie 2002, pe licența pe care emitea MCM România. În decembrie 2007, Pro TV a preluat MTV România, semnând un contract cu Viacom International Media Networks. În ultimii ani, televiziunea n-a mai intrat în măsurătorile de audiență și nici nu a mai vândut publicitate.

Postul este prezent, de altfel, în câteva rețele de cablu, printre Telekom și Ines.