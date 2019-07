Decizie mare pentru Simona Gherghe. Cum s-a termina procesul în care vedeta Antenei a fost acuzată de denigrare

Curtea de Apel Iași a pus punct unui proces de lungă durată în care a fost implicată vedeta de televiziune Simona Gherghe, firma care deține postul de televiziunea Antena 1, dar și o fostă invitată de la “Acces Direct”.

Judecătorii ieșeni au decis ca o femeie care, în 2014, a fost invitată în emisiunea de la Antena 1 să îi achite 2.000 de euro doctorului pe care, în cadrul acelei emisiuni, l-ar fi denigrat. Bună de plată este Cătălina Gânceanu, care trebuie să îi plătească suma menționată doctorului Gabi Simiciuc, din județul Vaslui. În primă instanță, Tribunalul Vaslui o găsise vinovată de denigrare și pe Simona Gherghe, pe care a obligat-o, de asemenea, la plata unei sume de 2.000 de euro către medic. Curtea de Apel Iași a exonerat-o, însă, pe vedeta Antenei.

Mărul discordiei din acest dosar a fost o emisiune din data de 22 octombrie 2014, la care Gânceanu a fost invitată pentru a discuta despore situația medicală a fiului ei. În cadrul emisiunii, Gânceanu l-a acuzat pe mediccă a cauzat o boala gravă de care copilul ar suferi.

“Astfel, în cadrul emisiunii, s-a relatat de către pârâta Gânceanu că, în urmă cu 4 ani, s-a prezentat cu copilul la cabinetul particular al reclamantului pentru o consultație în condițiile în care copilul ar avea scaune cu sânge. Reclamantul i-ar fi spus pârâtei că minorul are «viermișori la ficat» , recomandând administrarea medicamentului «vermigal». Pârâta l-a acuzat pe reclamant că, în urma administrării acestui medicament, copilul a suferit o reacție alergică, deși, medicul a fost informat că minorul are astfel de probleme, fiind necesară internarea sa de urgență la Spitalul de copii «Sf. Maria» din Iași, copilul intrând în comă la vârsta de 4 ani”, se arată în sentința judecătorească.

Decizia judecătorilor de la Iași poate fi atacată cu recurs.