Declarația plină de amărăciune făcută de medicul ginecolog din Galați care a fost bătut de un interlop

Miercuri, 20.02.2019, ora 9.39. Am cugetat mult daca sa postez inregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia ca, pe langa actiunea penala, este necesara si o constientizare a unor asemenea situatii de catre toti colegii – nu numai din relatari verbale ci si video. PS – nu ma victimizez, am postat doar pentru ceilalti colegi, pentru a realiza la ce se pot astepta. Am inaintat plangerea la parchet. Astept procedurile. Apropos – in Moldova (pe care multi o desconsideram) pentru asa ceva respectivul individ ar face 15 ani puscarie. La noi – intre 6 luni si 3 ani (daca nu vor fi sase luni cu suspendare). Ca sa fie clare anumite aspecte si sa nu apara intrebari : unitatea la care lucrez a chemat imediat paza si politia, a facut toate demersurile legale necesare in asemenea situatii. Eu am depus plangere penala. Vom vedea cum se va rezolva. Postarea a fost doar un strigat (sper ca nu in van) asupra comportamentului multor pacienti , ajungandu-se si la aceste agresiuni fizice. Nu este teama ci revolta!

Publicată de Costache Botezatu pe Marţi, 5 martie 2019