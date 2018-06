Despărțirea Biancăi Drăgușanu de Victor Slav a fost anunțată în urmă cu câteva zile, iar părerile sunt împărțite în ceea ce îi privește. Carmen Harra a oferit declarații în exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din România, și a mărturisit că blondina va regreta decizia luată, dar nu va mai putea face nimic pentru a-l aduce pe Victor înapoi.

Clarvăzătoarea a mai declarat că Bianca este codificată cu numărul doi, ceea ce înseamnă că trăiește mereu într-o dualitate, simte nevoia întotdeauna de încă un partener.

„Acțiunile noastre creează karmele noastre. Atunci când într-o căsătorie înșeli și trădezi mariajul, în care tu ai jurat să fii cu persoana respectivă, să ai un copil, o familie, ți-ai creat o karmă, pe care tu ți-o tragi. Karma asta va continua să se repete.

Eu cu mulți ani în urmă am suspectat asta la ea, datorită codificării ei, intuiția mea mi-a spus că ea ar putea proceda așa și atunci am născut un mare scandal când am spus că nu este neapărat loială și corectă în relațiile astea interpersonale, am anticipat ieșiri de genul ăsta la ea. Nu este prima dată când face așa ceva.

Părerea mea este că ea, fiind codificată cu numărul 2, trăiește mereu într-o dualitate, o singură persoană nu este de ajuns, mai trebuie să fie cineva ca să completeze, simte nevoia întotdeauna de încă un partener. Bănuiesc că nu-și dă seama ce face sau nu-și dă seama de consecințele faptelor”, ne-a declarat în exclusivitate Carmen Harra.



Deși Victor este un bărbat ambițios și independent, îi este foarte greu să își facă o relație, cel puțin nu în viitorul apropiat. Dacă totuși va exista cineva, relația va fi una temporară.

„Ea își va regreta acțiunile și nu este prima când încearcă să îi tragă o plasă bărbatului ei, care este un bărbat foarte independent, el e numărul 1. Relația dintre ei ar fi fost foarte bună, dacă nu și-ar crea karma asta. Eu am dat șanse la relația asta, dar bineînțeles că tendința ei spre dualitate, spre a călca strâmb, s-a manifestat, am fost sigură de altfel că o să se manifeste.

Pentru mine nu este nici o surpriză felul în care a procedat și felul în care o să continue să procedeze, până o să se învețe, dacă o vrea să se învețe în viața asta. Mai devreme sau mai târziu, lecțiile vieții dacă nu le învățăm, ne izbim de zid, până învățăm ceva. Victor este un bărbat ambițios, independent, în felul lui e un mare însingurat și pentru el este foarte greu să se hotărască la o relație. Nu îl văd că își găsește pe altcineva imediat și dacă o face, o face temporar„, ne-a mai spus Harra.