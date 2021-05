Declarații de dragoste emoționante. Andreea Bălan și Tiberiu Argint sărbătoresc un an de relație la Dubai

Andreea Bălan și Tiberiu Argint tocmai au împlinit un an de relație. Cu această ocazie, cei doi și-au luat o binemeritată vacanță la Dubai, o destinație în care artista nu a mai călătorit până acum.

Artista le-a mărturisit fanilor săi, chiar de pe aeroport, că este extrem de încântată de această plecare. ”Vă pup drăgălașilor, plec în vacanță, o mică vacanță. Vă țin la curent cu destinația. Merg în această țară pentru prima oară și sunt foarte fericită.”, a spus Andreea Bălan.

Deși nu și-au făcut fotografii împreună, Andreea și Tiberiu au publicat imagini din aceeași locație, în Dubai, iar din descrierile postate în dreptul acestora, au lăsat să se înțeleagă cât de fericiți sunt împreună. Mai mult, în ziua aniversării, aceștia și-au făcut declarații de dragoste pe rețelele de socializare.

„La mulți ani, iubitul meu! Primul an minunat!”, i-a scris Andreea Bălan lui Tiberiu Argint, pe contul de Instagram.

„La cât mai mulți, iubita mea”, i-a răspuns fratele Soniei Argint, spre bucuria fanilor, care le-au trimis numeroase mesaje de felicitare.

Andreea Bălan nu-și mai expune viața personală

„Nu mai există goluri în interior. Trăiesc prezentul. Nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, a spus Andreea Bălan, în emisiunea Xtra Night Show.

Pre curând nu va avea loc acea nuntă, a precizat cântăreața. „Nu există nicio nuntă în viitorul apropiat. Nu se poate legal deocamdată. Sunt tânără și depinde de persoana pe care o întâlnești. Se [poate] întâmpla să nu mă căsătoresc niciodată și să trăiesc așa foarte bine”, a mai spus solista.