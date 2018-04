Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost audiat joi, pentru a doua oară în Comisia de control SRI. Temele abordate, relaţia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar şi aceea de mass-media. După audiere, Florian Coldea a făcut declarații, făcând trimiteri la Iuda și vorbind în numele SRI, pe unii făcându-i ”trădători”.

”Am oferit detalii legate de o serie de acțiuni din activitățile mele și relațiile cu anumite persoane. Am reluat subiectul protocoalelor de cooperare. Am reitarat că problematica cooperării în baza unor protocoale este o practică internațională. Nu există altă practică în lume. Subliniez că, în mod concret, se coopera conform competențelor legale ale ambelor părți. Nu am cunoștință ca ofițeri SRI să fi întocmit un singur act de urmărire penală. Am supus atenției comisiei faptul că astăzi, urmare acestui asalt fără precedent, pentru realizarea atribuțiilor pe care Serviciul le mai are, este în imposibilitatea de a mai lucra în baza unui protocol privind infracțiunile împotriva siguranței naționale. Nu mai avem protocoale. Cum mai acționăm pentru a contracara astfel de probleme? Reamintesc tuturor că vulnerabilitatea are o singură caracteristică: este exploatabilă. Trebuie să vedem care sunt soluțiile clare pentru a remedia aceste lucruri. Ar trebui să comunicăm spionilor și trădătorilor că nu mai avem protocoale și să nu se mai implice în astfel de activități? ” a spus Florian Coldea.

”Referitor la aspectele vehiculate în spațiul public, am prezentat detaliat cum am acționat și în toate împrejurările. Am convenit să revenim. Fake stories încearcă să ia locul realității. Vă asigur că nu pot prejudicia un adevăr: SRI și-a făcut treaba, iar ofițerii SRI și-au îndeplinit misiunea cu respectarea legii. Cu toți cei cu care am colaborat, interesele României au fost corect apărate, în cooperare cu alte instituții. Aș vrea să reamintesc și de un celebru personaj biblic, care a trădat pentru 30 de arginiți. Și ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Răul nu a putut fi reparat. Unii practică astăzi același lucru cu interesele statului român. Par să își facă un titlu de glorie din asta, afectând instituții democratice și capacități fundamentale de apărare ale țării, dar nu vor sfârși bine”, a încheiat Florian Coldea.