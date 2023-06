Deea Maxer, afectată de criticile din mediul online: „Le-am permis oamenilor să își dea cu părerea”

Deea Maxer (33 de ani) a fost invitată în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a vorbit despre relația cu actualul iubit, Robert Drilea, dar și despre perioada prin care a trecut după divorț. Printre altele, bruneta a mărturisit că a primit numeroase mesaje de la diferite persoane, multe dintre ele aducând critici la adresa sa.

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer (48 de ani) a șocat întreg showbizul românesc. Relația pe care cei doi o aveau părea a fi una solidă, bazată pe respect și sprijin reciproc. Deea și Dinu Maxer colaborau și pe plan profesional, participând la numeroase evenimente atât în țară, cât și în străinătate. Cu toate acestea, după 14 ani de căsnicie, au ales să divorțeze și să meargă pe drumuri separate.

Invitată în cadrul emisiunii Teo Show, Deea a făcut mărturisiri legate de tot ceea ce s-a întâmplat în viața ei în ultima perioadă.

Deea Maxer, despre mesajele pe care le primește în mediul online: „Mă afectează”

Fosta soție a lui Dinu Maxer a mărturisit că oamenii au început să o judece din momentul în care a ales să se afișeze cu noul iubit, iar mesajele pe care le primește o afectează.

„L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele. Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează, pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi, ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a spus Deea Maxer, în cadrul emisiunii.

Ce spune despre divorțul de Dinu Maxer: „Sunt liniștită, sunt fericită”

Deea a dezvăluit faptul că ea a fost cea care a adus în discuție divorțul. Fosta soție a lui Dinu Maxer susține că decizia pe care a luat-o este cea mai bună atât pentru ea, cât și pentru copiii săi.

„Sunt liniștită, sunt fericită (…) Eu sunt cea care a hotărât divorțul (…)”.

De asemenea, Deea a declarat că multe femei i-au scris că se regăsesc în povestea ei de viață, cerându-i mai multe sfaturi despre cum să poată ieși din situația în care se află, dar susține că nu este în măsură să le spună cum ar trebui să procedeze.

„Am primit foarte multe mesaje de la foarte femei care îmi spuneau: «Vreau să fac și eu așa, aș vrea să divorțez, dar nu știu cum să fac asta. Pe tine ce te-a împins acolo?».

N-am dat niciun sfat și nu încurajez nicidecum un divorț, dar cred că fiecare decide pentru el, la momentul potrivit, ce este mai bun în viață”, a mai declarat Deea Maxer.

