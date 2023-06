Dinu și Deea Maxer, moment ciudat chiar înainte de divorț. Unde a dus-o artistul: “Îmi e și rușine”

Dinu și Deea Maxer au făcut mari eforturi să-și salveze căsnicia, însă totul a fost în zadar. Vestea divorțului a venit ca un trăsnet în showbiz-ul de la noi. Cei doi amorezi și-au spus adio după aproape două decenii de relație. Nimeni nu se aștepta la o astfel de ruptură, însă sfârșitul poveștii de iubire a fost inevitabil!

Dinu și Deea Maxer au făcut tot posibilul să-și salveze mariajul, însă în ciuda încercărilor nu au reușit. Au decis să meargă pe drumuri diferite, după ce neînțelegerile și-au făcut apariția în relația lor. Erau împreună de 18 ani și părea că nimeni și nimic n-o să-i despartă. Ei bine, ruptura a intervenit când se așteptau mai puțin. Înainte să divorțeze, aceștia au încercat să se împace și să revină trup și suflet unul pentru celălalt.

Dinu Maxer a fost prezent în emisiunea Biancăi Drăgușanu, unde a dat cărțile pe față și a vorbit despre momentele din intimitate pe care le avea cu fosta lui parteneră. Acesta susține că nu se aștepta niciodată să se despartă de mama copiilor săi, mai ales după ultimele luni petrecute cu ea.

„În momentul în care am conștientizat că suntem colegi de apartament și că dormim spate în spate, ne-am întrebat ce face: divorțăm sau ne mai dăm o șansă?! În momentul acela evident… realizam că nu e ok relația între noi, dar nu acceptam niciodată să mă despart de Deea și nu posesivitate, dar copiii, brand-ul Maxer, viața pe care o aveam și care era una frumoasă și construită, muncită împreună. Nu am fost de acord, ea m-a lăsat să o curtez și am reușit și trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală”, a explicat artistul, la „Detectorul de minciuni”.

Dinu Maxer, dezvăluiri fără perdea

Cântărețul nu s-a putut abține și a făcut mărturisiri din dormitor. Dinu Maxer nu regretă ultimele luni alături de Deea, căci cei doi au încercat să se reconecteze și să-și pună căsnicia în prim-plan. În zadar, însă. Au dat o fugă la Amsterdam, iar clipele petrecute acolo nu ar fi de spus oricui.

„În momentul în care am acceptat să ieșim din cotidian, inclusiv cu o escapadă la Amsterdam care ar trebui să se concretizeze într-un roman… l-ar citi toată lumea și alte chestii de genul acesta, îmi e și rușine să mă uit în ochii voștri! Trebuie să recunosc că dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta, „dacă sexul este la fel de bun”… nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri, reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, încât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni. La întrebarea ta aș spune: Nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic… e greu”, a mai povestit Dinu Maxer.