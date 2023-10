Deea Maxer nu s-a mai abținut și a răbufnit în mediul online! Vedeta le-a închis gura cârcotașilor: „Oameni frustrați”

Ultima perioadă nu a fost una tocmai ușoară pentru Deea Maxer. După divorțul de fostul soț, bruneta a intrat în vizorul internauților, care nu au avut cuvinte prea frumoase la adresa ei. Vedeta a fost aspru criticată la fiecare pas, iar faptul că și-a refăcut viața după o căsnicie eșuată a fost motiv de dispută. Mulți au fost cei care au judecat-o, iar acum Deea Maxer nu s-a mai abținut și le-a dat peste nas cârcotașilor. Ce mesaj a transmis bruneta?

În primăvara acestui an, Deea și Dinu Maxer veneau cu un anunț la care nimeni nu se aștepta. După o relație de 18 ani și doi copii împreună, aceștia au anunțat divorțul. După destrămarea mariajului, cei doi au luat-o pe drumuri separate și fiecare și-a găsit fericirea în brațele altui partener. Deea a început o nouă relație alături de Robert Drilea, iar acest fapt i-a adus numeroase critici. Însă, bruneta nu s-a mai abținut și a reacționat dur.

(CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER TRECE PRINTR-O PERIOADĂ GREA?! MESAJUL CARE I-A PUS PE JAR PE INTERNAUȚI: „LA NAIBA, VIAȚA NU TREBUIE SĂ FIE…”)

Deea Maxer, le-a închis gura cârcotașilor

După divorțul de Dinu Maxer, viața Deei nu a fost prea ușoară. Decizia acesteia de a pune capăt mariajului a fost îndelung criticată, iar bruneta a primit numeroase mesaje răutăcioase pe această temă. Mulți au fost cei care au judecat-o aspru și au acuzat-o că și-a distrus singură familia.

Mai apoi, după ce bruneta a făcut publică relația cu Robert Drilea un nou val de hate a venit la adresa ei. Și această mutare a artistei a fost condamnată, iar internauții nu s-au abținut și au aruncat tot felul de vorbe grele la adresa Deei Maxer.

Deși la început a fost afectată de toate aceste lucruri, dar și de schimbările din viața ei, acum fosta soție a lui Dinu Maxer a devenit imună, iar părerile negative nu o mai afectează. Mai mult, vedeta a decis că pe aceia care nu au nimic bun de spus să îi blocheze și să nu le mai dea șansa să îi urmărească fiecare mișcare.

„Am trecut de perioada în care mă afectau părerile internauților! Ajungi în viață în momentul ăla în care realizezi că «părelologii» sunt oameni frustrați, iar mulți dintre ei calculează problemele fără să aibă toate datele! În concluzie nu cu ei trăim, nu ei îmi plătesc salariul, nu ei știu ce e în casă, sufletul și mintea mea! Așadar părerile neconstructive își iau block!”, a spus Deea Maxer, în mediul online.

(VEZI ȘI: DEEA MAXER A REZOLVAT MISTERUL: MOTIVUL PENTRU CARE NU-ȘI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA DIVORȚULUI, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE MAGDALENA S-A POZAT ALĂTURI DE COPIII LUI DINU, DAR ȘI CÂND SE MĂRITĂ)

„N-au trăit anii ăștia cu mine”

De asemenea, în cadrul unui interviu recent, Deea Maxer a mărturisit că cea mai mare provocare de după divorț a fost lupta cu opinia publică. Așa cum spuneam, pentru decizia de a divorța, bruneta a fost desființată de unii oameni, iar jignirile au curs pe bandă rulantă.

„Lupta cu opinia publică(n.red. a fost cea mai grea perioadă), până când am înțeles că toți cei care comentează negativ decizia mea ajungând să mă jignească, n-au trăit anii ăștia cu mine și nici nu sunt în măsură să tragă concluzii.

Am trăit să aud că femeia în 2023 dacă decide să divorțeze, în opinia publicului este «femeie de moravuri ușoare» și nu are drepturi. Am încetat să mai citesc și să dau importanță părerilor celor care umplu bisericile duminică însă în online sunt draci în comentarii și au păreri de-a dreptul îngrozitoare”, a declarat Deea Maxer, potrivit ciao.ro.