Deea Maxer, plină de vânătăi! Vremea rea i-a pus bețe în roate. Ce a pățit vedeta: „Mă doare tare tot”

Weekend-ul trecut, Deea Maxer a petrecut în Poian Brașov. Însă, se pare că zăpada și frigul de afară nu i-au priit. Soția lui Dinu Maxer a avut parte de un accident, iar acum resimte din plin consecințele. Vedeta este plină de vânătăi și are durei mari.

Deea Maxer a mers weekend-ul trecut într-un teambuilding în Poiana Brașov. Așa cu se obișnuiește a fost rost și de o petrecere ca la carte, iar Deea Maxer a scos imediat ținuta de seară și pantofii cu toc. S-a aranjat, s-a încălțat și a pornit-o cu tocuri de 12 cm pe pârtie, prin zăpadă. Deși este o expertă a mersului pe tocuri, zăpada i-a pus capac Deei Maxer. Aceasta a alunecat și a tras o căzătură pe cinste.

Deși inițial a luat totul în glumă și s-a ridicat imediat, Deea Maxer s-a lovit destul de rău. Aceasta are un hematom cât aproape toată coapsa și este plină de vânătăi pe tot corpul. Mai mult, se confruntă și cu dureri mari.

„Eram cu gașca de colegi în teambulding la Poiana Brașov și am plecat de la o petrecere la alta, negândindu-mă că ajung chiar la baza pârtiei în sandale cu toc de 12 cm. De când mă știu eu port tocuri indiferent de vreme. Eu sunt pe tocuri și iarna pe zăpada. La mine nu există să merg cu bocancii în geantă undeva, însă la petrecerea asta nu am știut exact locația.

Nu mă așteptam nici eu să cad că tocmai de aia și filmam. Voiam, practic, să fac un story. M-am amuzat maximum în momentul căzăturii și nu am realizat pe moment cât de tare m-am accidentat. M-am ales cu ditamai hematomul pe coapsa dreaptă și multe vânătăi mai mici pe picioare. Acum mă doare tare tot piciorul!”, a spus Deea Maxer, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER, AȘA CUM NU AI MAI VĂZUT-O! ATMOSFERA INCENDIARĂ PE CARE A FĂCUT-O ÎNTR-UN CLUB, A PUS BĂRBAȚII PE JAR)

Deea Maxer, dietă drastică

În urmă cu ceva timp, Deea Maxer a fost ținta criticilor internauților. După ultima naștere a rămas cu unele kilograme în plus, iar mulți au apostrofat-o. Așa că s-a ambiționat și a dat jos 10 kilograme. Vedeta a ținut o dietă strictă, cu doar o singură masă pe zi, și a apelat la câteva proceduri de remodelare corporală. Rezultatele au venit imediat, iar Deea Maxer este acum foarte mândră de silueta sa.

„Vin la proceduri la clinică cam de două-trei ori pe săptămână, pentru că eu sunt leneșă. Mie nu-mi palce să merg la sală să trag de fiare. Aici mă și relaxez și la mine chiar au dat rezultate procedurile astea pe bază de radiofrecvență.

Am pierdut 10 kilograme, am doar 57 acum și am pierdut și centimetri în circumferința taliei. Și la coapse se vede. Bine, e adevărat că am pus lacăt pe frigider. Nu mănânc decât o masă pe zi ”, a mai spus Deea Maxer.

(VEZI ȘI: DEEA MAXER A TRECUT LA DIETĂ DUPĂ CE A FOST CRITICATĂ DE FANI! CÂT A SLĂBIT VEDETA? „ÎMI SCRIAU CĂ SUNT DIZGRAȚIOASĂ”)