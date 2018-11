Delia a dat cărțile pe față și a vorbit despre banii câștigați la concerte: ”Oamenii au impresia că…”

Delia a dat cărțile pe față și a vorbit despre banii câștigați la concerte. Îndrăgita artistă a mărturisit că investește enorm de mult în spectacolele ei.

Totul costă! Și n-o spunem noi ci însăși Delia. Cântăreața a mărturisit că investește mult în spectacolele ei deoarece vrea ca cei care vin s-o vadă să aibă parte de experiențe unice care să le rămână în memorie. Delia e orgolioasă când vine vorba de a munci cu un scop. Și orgoliul i-a fost mereu muză în drumul devenirii ei ca artist. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA DINTRE DELIA ȘI TATĂL EI! ”PE PARTEA ASTA CRED CĂ ESTE PUȚIN NEMULȚUMIT DE MINE”)

”Oamenii au impresia că după spectacolele astea te îmbogățești. Dar dacă vrei să ai ultima generație de ecrane, să aduci dansatori din afara țării, să ții o trupă lângă tine, toate astea costă. Și te numești norocos dacă echilibrezi balanța sau ieși măcar pe zero. Trebuie să le explici oamenilor că lucrurile nu sunt deloc superficiale și facile. Și știm că nu trăim într-o Românie ieftină, iar în showbiz standardele sunt cu mult mai sus. Dar e bine că există spectacole ca acesta pentru că ajutăm la creșterea pieței”, a mărturisit Delia pentru unsitedemuzica.ro. (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!)

Delia răbufnește

Oriunde merge, Delia nu scapă de întrebarea care stă pe buzele tuturor: ”Pe când un copil?”. Ei bine, artista a mărturisit că este sătulă până peste cap de curiozitatea multora în ceea ce privește un posibil bebe. Delia nu s-a sfiit să facă tot felul de ironii atunci când a fost întrebată când va deveni mămică. (VEZI ȘI: BENDEAC A CREAT ISTERIE PE REȚELELE DE SOCIALIZARE, CÂND A POSTAT POZA CU DELIA! CE I-A SCRIS UN FAN E ULUITOR! RĂSPUNSUL ACTORULUI)

„Mi se pare deranjantă întrebarea cu copilul. «Când faci un copil?» – am oferit toate variante posibile. E boala românului! Mi se pare o formă de socialziare tipic românească dar învechită. „Când vrei să mori? Mai ai de gând să trăiești? Nu mai murim și noi? Atâta cânți! Crăpi!”. Cred că asta urmează! Cu atâta informație la dispoziție tot în trecut rămâi? E și de datoria ta ca oamenii să nu aibă o imagine superficială despre tine, de aceea trebuie să le dai mai mult. Dă din casă! Te expui și ești vulnerabil, da! Am preferat să fiu așa pentru că e mai real. Le dau realness. Și eu sunt om, am temeri și griji. Și nimic nu vine de-a gata, ai parte de tot ce ți-ai construit, nu îți oferă nimeni nimic pe tavă, ai parte de rodul muncii tale”, a mai spus Delia. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti face angajari)