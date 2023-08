Delia a pățit-o grav la Untold! Ce i s-a întâmplat fix pe scenă: “Îmi plesneau venele”

Delia Matache este una dintre artistele care au încântat spectatorii veniți să se bucure de festivalul Untold 2023. Însă, a avut parte de o situație neplăcută, la stadionul din Cluj. Cântăreața, în vârstă de 41 de ani, a mărturisit faptul că îmbrăcămintea pe care a purtat-o, în timpul actului artistic, i-a cauzat probleme – a fost îmbrăcată în latex, iar valul de căldură a fost resimțit din plin. Iată mai jos, în articol, ce i s-a întâmplat fix pe scenă.

Delia Matache a susținut un moment artistic la festivalul Untold 2023. Cântăreața, în vârstă de 41 de ani, îmbrăcată într-o ținută specială pentru acest moment, a avut parte, însă, de o situație neplăcută. Mai cu seamă, Delia a fost nevoită să îndure vremea caniculară, însă costumată într-o ținută din latex. Este un material care se lipește de corp, odată ce este îmbrăcat. Însă, o asemenea ținută, purtată la temperaturi înalte, poate supraîncălzi trupul. Aspect pe care l-a resimțit și Delia, aflată pe scena din Cluj.

A întreținut atmosfera în fața spectatorilor veniți să se bucure de festival. Însă, pe chipul ei s-a putut vedea faptul că îmbrăcămintea din latex pur și simplu o „sufoca”, având în vedere că s-au înregistrat peste 30 de grade Celsius în termometre. Pe rețelele de socializare, Delia a și postat o serie de imagini de la festival. Într-una dintre imagini, cântăreței i se pot observa venele pe chip: „Ce e cu venele mele? Hiperventilație? Ce e asta?”. Apoi, odată ajunsă în backstage, a dorit doar să se hidrateze corespunzător și să se odihnească. Pe internet, artista a oferit mai multe detalii fanilor.

Delia a explicat cum a afectat-o canicula, la Untold 2023: „Îmi plesneau venele pe cap”

După momentul artistic ce a avut loc pe scena din Cluj, Delia a oferit mai multe detalii fanilor, pe rețelele de socializare. Cântăreața le-a mărturisit fanilor că a dorit să vadă cât de mult rezistă într-o asemenea costumație, la peste 30 de grade Celsius. Apoi, însă, a descoperit că valul de căldură a afectat-o destul de tare.

„Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untold la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil. Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat, mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a explicat Delia Matache pe rețelele de socializare.

Sursă foto: social media