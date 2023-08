Cum au putut să vină îmbrăcate aceste două turiste olandeze la deschiderea festivalului Untold din Cluj. Oamenii au crezut că nu văd bine!

Are loc cea de-a opta ediție a festivalului Untold, la Cluj. Se cunoaște, deja, faptul că festivalul nu atrage doar români, ci și străini. Încă dinainte ca maratonul artistic să înceapă, este „forfotă” mare atât cu biletele pentru eveniment, cât și cu locurile de cazare. Ca în fiecare an, la festival își fac apariția și persoane care abordează ținute vestimentare nonconformiste, care reușesc să atragă privirile celor din jur. De data aceasta, două turiste olandeze au reușit să intre în atenție prin „veșmintele” pe care le-au purtat la deschiderea festivalului. Iată detaliile mai jos, în articol.

A început festivalul Untold din Cluj. „Goana” după bilete și cazări a început demult, iar acum participanții la festival se bucură de zile pline cu muzică și evenimente, fiind pregătiți să își facă amintiri în această vară. De altfel, la evenimentul ce are loc în perioada 3-6 august 2023, pe Cluj Arena, au venit, ca-n fiecare an, turiști străini. De exemplu, în prima zi a festivalului, la deschidere, două turiste olandeze au reușit să atragă atenția prin ținutele vestimentare nonconformiste pe care le-au purtat. De altfel, îmbrăcate în acest fel au mers prin oraș, nu doar la evenimentul care se desfășoară pe stadion.

Două turiste olandeze au atras atenția, la deschiderea festivalului Untold din Cluj

De altfel, cele două turiste olandeze s-au aflat în compania unui bărbat. Nu doar că și-au făcut fotografii la deschiderea festivalului Untold din Cluj, ci s-au plimbat în acest mod prin oraș. Așa cum se poate observa în imagini, turistele străine au ales să poarte costume de baie decupate. De altfel, pentru a-și transforma lookul, au ales să își lege panglici colorate pe picioare. Au purtat diverse accesorii, pentru a intra în „aerul” de festival.

Ochelarii de soare, borsetele sau pălăria au reprezentat câteva dintre accesoriile preferate de cele două turiste. Ținutele lor au atras imediat privirile celor din jur. Venite special pentru festivalul din Cluj, olandezele nu s-au arătat deranjate să se plimbe astfel costumate prin oraș.

