Delia Matache, scârbită de un concurent de la iUmor: „Am un gram de inteligență mai mult decât are ea”

Emisiunea iUmor aduce în prim-plan multe tipologii de persoane, momente artistice, dar și povești de viață. Însă, într-una dintre edițiile show-ului care rulează la Antena 1, și-a făcut apariția un concurent care nu i-a provocat bucurie Deliei Matache. Iată mai jos, în articol, motivul pentru care Delia Matache a rămas scârbită de un concurent de la iUmor. Momentul poate fi urmărit mai sus.

Într-una dintre edițiile trecute ale emisiunii iUmor de la Antena 1 și-a făcut apariția un concurent care a reușit să-i provoace disconfort artistei Delia Matache. Aflată la masa juriului, alături de Mihai Bendeac și Cheloo, Delia l-a ascultat pe concurent. Însă, interacțiunea dintre participant și jurată nu a fost tocmai cea mai plăcută. Deoarece, prin presupusul act artistic de pe scenă, concurentul, practic, a jignit-o pe cântăreață.

Dialogul dintre concurent și Delia Matache, la iUmor

Vă redăm mai jos o parte din dialogul care a avut loc între artistă și concurentul de la iUmor. Inițial, bărbatul îi cere artistei să numere până la 20. Șerban Copoț, din backstage, a reacționat atunci, spunând că participantul este misogin. Numărul „artistic” de pe scenă, însă, a degenerat, la final. Delia Matache nu a dorit să intre în „jocul” concurentului, refuzând să ia parte la scenariu.

Concurentul: Vreau să demonstrez în seara aceasta că am un gram de inteligență mai mult decât Delia. Și o s-o rog foarte frumos, dacă are amabilitatea, să numere până la 20.

Șerban Copoț: Mamă, frate, cât de misogin!

Delia: Ce vrei să fac eu?

Concurentul: O să vezi după aceea. Tot ce îți ceream era să intri în jocul meu puțin.

Delia: Nu pot. Ceva mă ține. Jur că nu știu ce. Aș vrea să te ajut, vreau să fac să fie bine, dar nu pot.

Mihai Bendeac: Matache, ascultă…

Delia: Ăsta era al tău? Neluțu?

Mihai Bendeac: Dacă tu numeri până la 20…

Delia: Nu vreau să-l ajut.

Cheloo: Hai, cine vrea să îl ajute?

Concurentul: Orice domnișoară, că Delia nu e foarte inteligentă astăzi.

Apoi, numărul de pe scenă a degenerat.

