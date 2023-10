Delia Matache a plecat de acasă din cauza conflictelor numeroase pe care le-a avut cu părinții: „La 18 ani am fugit din locuința alor mei”

Delia Matache a plecat de acasă pe când avea doar 18 ani din cauza numeroaselor conflicte pe care le avea cu părinții ei. Fără să mai stea pe gânduri, și-a făcut bagajele și s-a mutat cu chirie.

Artista a povestit că a fost un copil rebel, iar atunci când mama ei i-a impus anumite reguli, pe care trebuia să le respecte sub pretextul că stă sub acoperișul ei, a decis să își ia viața în piept. Cu un bagaj și câțiva bani strânși din perioada N&D, a ieșit din locuința copilăriei. Avea doar 18 ani și a vrut să îi demonstreze mamei sale că se descurcă și singură.

Delia a plecat de acasă la 18 ani

Odată ce a devenit majoră, cântăreața nu a vrut să mai respecte regulile impuse de mama sa. Așadar, după numeroase conflicte a decis să plece de acasă. Și-a făcut bagajele chiar în fața Ginei Matache și a ieșit pe ușă.

„La 18 ani m-am enervat cu atâtea restricții. Era așa, ca în pandemie, la mine acasă, până la ora: Cât e ceasul, stimată domnișoară? Era 8 și trebuia la 7. Efectim mergeam la film sau la o terasă, nu făceam nimic.

Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei.”, a spus Delia, în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță.

Gina Matache a fost cea care a făcut primul pas și a sunat-o pe fiica, cerându-i să se întoarcă acasă. Mama Deliei a invocat motivul că vorbesc vecinii despre plecarea ei. Astfel că, după o lună, cântăreața a venit înapoi în locuința părinților ei.

„Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea. Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine, şi eu minţeam uneori.”, a adăugat artista.

Motivul pentru care Delia nu face copii

Artista are 41 de ani și este căsătorită de ani buni cu afaceristul Răzvan Munteanu. Totuși, cei doi nu au devenit părinți până acum și se pare că nici nu au de gând să o facă. Presată de întrebarea „când urmează să fie mamă”, Delia Matache a spus motivul pentru care nu își dorește să facă un copil.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm.

De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.