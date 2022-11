Delia, o nouă opinie controversată pe internet: „Genurile feminin și masculin nu sunt reale”

Delia a reușit să creeze un val de controverse în urmă cu aproape o lună, după ce a atins un subiect considerat sensibil de mulți oameni în mediul online. Artista a declarat public faptul că nu își dorește copii… iar de aici lucrurile au degenerat. Acum, pe rețelele de socializare a făcut noi declarații, care au stârnit deja un val de reacții pe internet.

De această dată, vedeta s-a legat de împărțirea genurilor în cel masculin și cel feminin. Concret, artista consideră că nu sunt reale, ci au fost inventate pur și simplu de societate. Cântăreața le cere urmăritorilor ei să se comporte așa cum simt cu adevărat, fără să asculte ce spun cei din jurul lor.

Jurata de la Antena 1 este de părere că aceste două variante sunt doar niște metode de control și de împărțire a oamenilor în tiparele dorite de societate. Ea a redistribuit o postare în care era explicat pe larg acest subiect.

„Energia feminină și „energia masculină’ sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt nu sunt reale. Totul e o piesă de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid. Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă să fii caring, să fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine”, este mesajul redistribuit de Delia, pe rețelele de socializare.

Delia Matache cere printre cele mai consistente sume pentru un singur eveniment

Cine a fost vreodată la un concert de-al cântăreței, cu siguranță știe cât de bine organizat este întregul eveniment și ce atmosferă este. Delia Matache cere să fie recompensată pe măsură pentru efortul ei și al echipei sale.

La rândul ei, Andreea Bălan a mărturisit motivul pentru care tariful ei este mult mai mic. Artista a menționat că, deși Delia Matache percepe sume peste 10.000 de euro, cântăreața ,,vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului”.

”Păi Delia când cere 15 mii la un concert vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului. Vine cu decorul, vine cu dansatorii, vine cu toate”, a adăugat artista.