Delia și Liviu sunt câștigătorii de la emisiunea Mireasa, sezonul 9. Ce vor face cu marele premiu de 40.000 de euro

Cristina şi Alexandru, Iuliana și Vlad, Maria şi Ştefan şi Delia şi Liviu s-a cununat civil la sfârșitul sezonului 9 al emisiunii Mireasa, de la Antena 1. Cei care au câștigat acest sezon sunt Delia și Liviu. Au plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 40.000 de euro, după ce au spus cel mai frumos DA din viața lor. Cei doi amorezi sunt în culmea fericirii, după ce prezentatoarea le-a rostit numele.

Clasamentul concurenților este următorul:

Delia și Liviu au avut emoții uriașe în ziua cea mare. Fiecare a avut temerile lui, însă câștigătoarea de la Mireasă s-a gândit ce să facă, să nu-și uite jurămintele. Totul a ieșit perfect, iar la final fanii le-au făcut cel mai bun dar de nuntă: premiul cel mare. Cei doi tineri și-au făcut deja planuri cu banii, vor să-și cumpere o casă și să-și facă nunta.

„Am emoții nespus de mari, este cea mai importantă zi din viața mea și e normal să fiu copleșită de emoție. Speram din suflet să nu-mi uit jurămintele. Este mai mult o promisiune pe care am făcut-o atât în fața lui, cât și în fața părinților noștri. Mă bucur mult că l-am întâlnit pe Liviu, este un bărbat bun, empatic, respectuos, care știe să se comporte cu o femeie, un bărbat care se implică în treburile din casă.

Liviu a dezvăluit ce planuri de viitor are împreună cu Delia. Își doresc 3 copii și au ales deja numele acestora.

„Am emoții mari, dar le pot controla. Delia este o fată foarte isteață, cu capul pe umeri, realistă, familistă. Știe ce vrea de la viață, este harnică, are foarte multe calități. Bineînțeles, ne dorim și copii, am vorbit cu Delia și am vrea 3 copii. Numele pe care le-am ales sunt biblice în mare parte, nu ne-am hotărât încă, dar cu siguranță vom cădea de comun acord. Eu sper ca unul dintre ei să fie băiat, ca să joace fotbal, dar mai multe vom vedea în acel moment. Abia aștept să locuim împreună și să ne începem viața”, a spus și Liviu.