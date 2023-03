Delia, strigăt disperat pentru salvarea unui copil: „Ajutor”

Delia este una dintre cele mai urmărite artiste din mediul online. Cântăreața a strâns, de-a lungul timpului, o comunitate uriașă de fani pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă. Vedeta obișnuiește să împărtășească, cu cei care o urmăresc, diferite lucruri din viața sa, dar, și subiecte pe care le dezbate cu aceștia. Recent, soția lui Răzvan Munteanu le-a cerut ajutorul celor care o urmăresc pentru salvarea unui copil.

De-a lungul timpului, Delia a fost aspru criticată de internauți din cauza faptului că a declarat public că nu își dorește copii. Acest subiect a fost intens dezbătut în mediul online, dar artista și-a continuat viața, liniștită, fără să dea curs acestor discuții. Cu toate acestea, atunci când are ocazia, vedeta încearcă să ofere pe cât posibil o mână de ajutor celor aflați în suferință, mai ales atunci când vine vorba de cei mici.

Recent, Delia a făcut public cazul unui băiețel care suferă de o boală grea și a cărui vindecare depinde de o sumă de bani. Artista speră că va reuși, cu ajutorul celor care vor să doneze, să strângă banii necesari pentru tratamentul micuțului. Copilul trebuie să ajungă de urgență în Italia, acolo unde poate să primească îngrijiri care să îi salveze viața.

Delia Matache a răbufnit în mediul online!

Artista a publicat un mesaj în mediul online în care a declarat că s-a săturat să fie întrebată când va face un copil. Delia a mărturisit că de mai bine de 20 de ani primește această întrebare și tot de atâta timp dă același răspuns, motiv pentru care nu înțelege de ce lumea este atât de șocată de ceea ce spune ea.

Mai mult, Delia susține faptul că nu trebuie să dea nimănui raportul privitor la viața sa personală și că fiecare om este liber să simtă și să acționeze cum își dorește.

Am senzația că m-am trezit în povestea slujitoarei. Nu înțeleg, îmi dă cu virgulă. Eu am mai vorbit despre asta, de 20 de ani tot vorbesc despre chestia asta. De când mi se pune această întrebare tot răspund. Mai mult sau mai puțin cam același răspuns. Bineînțeles, uneori ironic, alteori în glumă, pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Și atunci mai pun puțină sare, puțin piper. Din punctul meu de vedere problema nu este că vreau eu să fac copil, problema este reacția.

Asta este o problemă reală. Într-o lume sănătoasă la cap nu este o problemă să ți se pună întrebări personale, care țin de intimitatea ta, întrebări care nu se pun. Dar este o problemă să răspunzi. Doamne! Cum? Dacă mă întrebi nu aștepți să și răspund? Trecem peste faptul că nu-i normal să mă întrebi chestia asta, dar m-am obișnuit cu asta. Se întâmplă de 20 de ani sau chiar mai mult. Mă sperie treaba asta. Asta cred că e problema. Nu am dat lecții niciodată nimănui. Nu am spus oamenilor că nu e bine să faci copii. Am răspuns întrebării de ce nu faci. Pentru că nu vreau, simplu”, a declarat Delia, pe InstaStories.