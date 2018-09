Denis Alibec, săgeți spre FCSB după golul marcat lui Dinamo: „Am calificat echipa și ei m-au dat afară!”

Atacantul Denis Alibec a fost cel mai bun jucător al giurgiuvenilor în victoria pe care Astra a obținut-o cu scorul de 2-1 în „Groapă” cu Dinamo.

Fostul jucător al FCSB a marcat un gol și și-a trecut în dreptul său și un assist iar după meci a spus că este foarte fericit pentru cele trei puncte câștigate de echipa sa dar și de golul marcat.

„Mă bucur că am câștigat și contează asta foarte mult pentru grup. A fost ceva nou și atâta tot, suntem aceeași jucători, tot noi suntem în teren. Avem o echipă bună, un grup puternic și cred că ne putem bate la campionat”, a declarat Denis Alibec.

Atacantul nu a ezitat să arunce săgeți către fosta sa echipă și a spus că nu i se pare normal tratamentul de care a avut parte.

„Am avut, în primul rând, o mare parte din vină că nu m-am recuperat complet. Am vrut să joc pentru echipă și cei de acolo nu mi-au mulțumit pentru asta și m-au dat afară. Am calificat echipa și ei m-au dat afară. Aveam calificări pentru Champions League și am vrut să joc. Drept mulțumire m-au dat la o parte, dar nu e nimic”, a declarat Denis Alibec.

După victoria cu 2-1 obținută în Ștefan cel Mare cu Dinamo, Astra rămâne singura echipă neînvinsă din actualul campionat și cu 14 puncte este pe loul 2 în Liga I. De partea cealaltă Dinamo a pierdut primul meci acasă în acest sezon, după trei victorii consecutive. „Câinii” se află pe locul 8 cu 10 puncte și au cea mai slabă defensivă, cu 16 goluri primite