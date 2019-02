Denisa a murit în brațele bunicii, în așteptarea ambulanței. Care au fost ultimele cuvinte ale micuței

Denisa a avut un sfârșit cumplit, o viață scurtă care s-a încheiat luni seara! S-a întâmplat pe ulița satului Gușitei, comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui. Denisa Edliscă și-a dat ultima suflare în brațele bunicii.

“Denisa a fost abandonată de tată la naștere, iar de la 7 luni a rămas și fără mamă. O boală necruțătoare a luat-o de lângă mine. Amândouă au murit în brațele mele. Nu este durere mai mare pentru o mama să vadă cum moare copilul ei. Acum, Dumnezeu mi-a luat și nepoțica pe care am iubit-o și am crescut-o ca pe propriul copil”, a declarat bunica fetiței.

Nu se cunosc cauzele decesului, însă medicii nu exclud ca micuța să fi suferit de o malformație congenitală, scrie vremeanoua.ro.

“Buni, stai liniștită că Dumnezeu e mare și eu cred în El”, au fost ultimele cuvinte ale micuței.

Luni, când s-a întors acasă, bunica fetiței și-a găsit nepoțica albă ca varul. Micuța se simțea foarte rău. La ora 14:20, vecina pe care bunica o chemise în ajutor a sunat la 112. După o oră, fetița nu-și mai putea simți mâinile și abia mai ținea ochii deschiși. “Am întrebat-o ce are. Mi-a spus că o doare capul. Soțul mi-a zis că fata s-a simțit rău toată noaptea, a vomitat. Am început să plâng, mă gândeam că o pierd și pe ea așa cum am pierdut-o pe mama ei. Denisa mi-a zis să stau liniștită, că Dumnezeu e mare și crede în El. Avea un fel de arșită. A cerut să bea suc. I-am cumpărat, dar n-a băut”, a mai spus bunica fetei.

Salvarea a ajuns prea târziu

Salvarea a ajuns prea târziu, martorii spun că după aproape două ore. Tot ei spun că fetița și-a dat ultima suflare, până să-I fie acordat primul ajutor. ”La patru fără ceva fata deja murise. Era în brațele bunicii ei. A dat să o apuce după gât, dar i-a căzut mânuța. Atunci mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic”, a spus o vecină.