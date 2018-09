Denisa Despa, dansatoarea preferată a maneliștilor, renunță la dans! ”Multe episoade m-au marcat!”

Denisa Despa este una dintre dansatoarele cele mai solicitate la petrecerile maneliștilor. S-a făcut cunoscută datorită meseriei sale, însă acum vrea să renunțe. ”Voi renunța la acest capitol”, spune ea, fiind hotărâtă să se retragă după 15 ani de activitate.

„Voi renunţa la acest capitol, la dans, după 15 ani. În această valiză vor sta costumele mele, le voi pune într-un cufăr, în pod. Costumele mi-au adus succes şi am făcut, cu ele, multă lume fericită. Nu am avut parte de prea multe episoade negative, dar ele au existat. Au fost multe episoade care m-au marcat, atât cele pozitive, cât şi cele negative, din care am avut foarte multe de învăţat, dar am acceptat foarte multe chestii. Nu mă mai regăseam eu, ca şi om, de aceea renunţ la acest capitol”.