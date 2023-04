Denise Rifai a dat în judecată Realitatea TV și a câștigat! Doar că a urmat apelul făcut de postul de televiziune, iar taberele stau în joc de glezne, în momentul de față. Legile Puterii este emisiunea care a declanșat scandalul și pe care actuala vedetă de la Kanal D a moderat-o până în 2020. Ea susține că formatul îi aparține, fiind chiar înregistrat la OSIM, în timp ce Realitatea TV spune exact invers. Ce încearcă, însă, prin interpuși să scoată la iveală postul de televiziune unde moderatoarea emisiunii ”40 de întrebări” a lucrat vreme de nouă ani? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Denise Rifai pleca de la Realitatea TV în urmă cu trei ani, dar emisiunea Legile puterii continua să ruleze, deși, susține prezentatoarea, formatul îi aparținea. Și a rulat vreme de doi ani, la pupitru fiind Alexandra Păcuraru, înlocuitoarea vedetei care semnase, între timp, cu Kanal D. Pentru că pe cale amiabilă nu s-a rezolvat nimic, Denise Rifai a dat în judecată postul unde făcuse puțină istorie. Și a câștigat la primul termen, însă boșii de la Realitatea au făcut apel. Se judecă!

(CITEȘTE ȘI: DENISE RIFAI ÎȘI DECLARĂ IUBIREA PENTRU UN BURLAC CELEBRU DIN ROMÂNIA. E PRIMA OARĂ CÂND SPUNE ACESTE CUVINTE ÎN SPAȚIUL PUBLIC)

Denise Rifai continuă războiul cu Realitatea TV. Detalii de ultimă oră

CANCAN.RO a aflat și dedesubturile scandalului. Se pare că oamenii din conducerea postului de televiziune încearcă, prin diverși interpuși, să inducă ideea că Denise Rifai ar vrea, de fapt, foloase materiale, ăsta ar fi motivul pentru care a apelat la instanță.

Ceea ce contrazice, însă, intențiile prezentatoarei emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. „Nu am cerut în niciun moment despăgubiri de la Realitatea Media. Nu am nevoie de absolut nimic. Procesul pe care îl am este pentru că Realitatea Media contestă faptul că eu am drept de marcă pe Legile puterii, care este un format creat de mine”, a dezvăluit Denise Rifai, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: REZOLVÂND MAI MULTE TREBURI SIMULTAN, DENISE RIFAI A… CE MAI PUNE LA CALE PREZENTATOAREA DE LA KANAL D?)

Cum spuneam, prezentatoarea a câștigat prima bătălie. Denise Rifai a scos actele de la OSIM și a demonstrat în instanță că Legile puterii îi este marcă înregistrată. Realitatea TV a modificat valențele emisiunii, schimbându-i numele în “România suverană”. Ulterior, postul de știri a făcut recurs la prima decizie a instanței, termenul următor de judecată fiind pe 6 iunie.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.