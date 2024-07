Derapajul unui preot dintr-o biserică din Maramureș: „Poţi să mă reclami la patriarhul României”

O cununie religioasă a fost amânată în mod neașteptat într-o biserică din Săpânța, Maramureș, din cauza unui conflict între preot și doi dintre nașii mirilor. Incidentul a avut loc în weekend, când un cuplu venit să-și oficieze cununia religioasă a fost nevoit să-și amâne planurile. Iată care a fost cauza ce la supărat pe preot!

Frumusețea unică a bisericilor din Maramureș a atras cupluri din țară și din străinătate, doritoare să-și unească destinele în aceste locașuri de cult istorice. Cu toate acestea, regulile stricte ale Bisericii Ortodoxe Române pot pune piedici în realizarea acestor dorințe.

Conform canoanelor Bisericii Ortodoxe, nașii de cununie trebuie să fie botezați ortodox. Cu toate acestea, în cazul de față, una dintre perechile de nași era de confesiune catolică, ceea ce a dus la amânarea ceremoniei. Preotul local a refuzat să oficieze cununia, respectând astfel canoanele religioase care interzic persoanelor neortodoxe să fie nași de cununie.

– Nu-i pune pe oamenii aceştia într-o situaţie delicată ca aceasta

– Nu-i pun, părinte – Nu pot să fac cununia cu naşi catolici. Dacă nu-ţi convine poţi să mă reclami la patriarhul României, a spus părintele conform Observatornews.ro Incidentul din Săpânța este un exemplu al provocărilor care pot apărea atunci când tradițiile religioase întâlnesc dorințele cuplurilor de a se căsători în fața lui Dumnezeu. Bisericile din lemn, tot mai impresionante în Maramureș

Bisericile de lemn din Maramureș sunt cunoscute nu doar pentru arhitectura lor impresionantă și vechimea lor, ci și pentru semnificația lor culturală și spirituală. Acestea au devenit o destinație populară pentru turiști și pentru cuplurile care doresc să-și oficieze căsătoria într-un cadru autentic românesc.

“O biserica de lemn are un ecou, raspunde omului, este acea psihologie consonantista, biserica iti trimite raspunsul si rugaciunea si omul simte in profunzimea lui ca se intalneste cu Dumnezeu si ca este cu adevarat un spatiu sacru acolo. Si atunci cand e un moment in viata omului cum e casatoria probabil ca e foarte important sa creezi un moment sacru, sa speri in viitor, sa speri ca vei avea noroc si familia ta”, a declarat directorul Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National, Ioan Marchis.

