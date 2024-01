Descoperire ireală într-o casă veche de 200 de ani. Ce a putut să găsească un instalator care efectua reparații în baie: „Nu am mai văzut așa ceva până acum”

Chemat să rezolve instalațiile sanitare dintr-o casă veche de 200 de ani, un instalator britanic a avut parte de o experiență care l-a șocat. În timp ce săpa în fundație, a descoperit sub podeaua băii mai multe rămășițe osoase. A pus imediat mâna pe telefon și a început să filmeze podeaua, oasele și dinții. Vezi mai jos, în articol, detalii referitoare la această descoperire.

Jonathan Betts, un instalator britanic în vârstă de 36 de ani, a fost chemat pentru o lucrare într-o casă veche de 200 de ani. Odată ajuns la locație, bărbatul s-a apucat de treabă. Pentru că locuința necesita reparații masive, a început să sape în fundația băii. Atunci, însă, a făcut o descoperire care avea să îl șocheze pentru mult timp.

Vezi și A CREZUT CĂ E O PLANTĂ USCATĂ, DAR CÂND A ATINS-O A AVUT PARTE DE ȘOCUL VIEȚII. OAMENII AU LUAT FOC DUPĂ CE AU VĂZUT IMAGINILE PE INTERNET VIDEO

A pus imediat mâna pe telefon și a început să filmeze descoperirea. Bărbatului nu i-a venit să creadă ce i-au văzut ochii – rămășițe osoase direct sub podeaua din baie. În filmarea care a strâns peste 1.5 milioane de vizualizări pe platforma Tik Tok se pot observa bucăți de oase și dinți. Nu se știe dacă acestea aparțin unei persoane sau unui animal. Chiar el a notat pe platformă următorul mesaj: „Știe cineva dacă aparțin unui om sau unui animal?”.

Bărbatul a mărturisit că nu a mai întâlnit o asemenea situație până acum. Activează în branșă de foarte mult timp și este prima oară când găsește oase sub podeaua unei băi.

„Atunci am început să găsesc oase! După cum vă puteți imagina, am început devin din ce în ce mai nervos, mai ales după ce am găsit un maxilar pe care se aflau dinți! Bănuiam că este vorba de un animal, deoarece dinții nu arătau a fi umani. Să spunem că nu mereu ești la muncă și găsești o grămadă de oase sub podeaua unei băi. Sunt în branșă de peste 20 de ani și nu am mai văzut așa ceva până acum”, a mai povestit instalatorul, arată The Mirror.