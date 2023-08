Descoperire macabră în subsolul unui bloc din Focșani. Un jurnalist de 59 de ani a fost găsit mort

În cursul serii de duminică, s-a dat alarma la un bloc din Focșani. Un locatar a sunt imediat după ajutor, în momentul în care a găsit un bărbat fără semne vitale în subsolul blocului. Ulterior, s-a aflat că este vorba despre un jurnalist, în vârstă de 59 de ani, pe nume Leonard Munteanu. Oamenii legii au deschis un dosar pentru moarte suspectă, iar trupul bărbatului a fost transportat la INML. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

În cursul serii de duminicăm în jurul orei 20:21, oamenii legii au fost sesizați, prin apel 112, că se află o persoană inconștientă la subsolul unui imobil din Focșani. La fața locului s-au deplasat autoritățile și au constatat faptul că este vorba despre un bărbat în vârstă de 59 de ani care nu mai prezenta semne vitale. Ulterior, s-a aflat că bărbatul găsit fără suflare era Leonard Munteanu, jurnalist de profesie. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală.

„Duminică seara, la ora 20:21, Poliţia Municipiului Focşani a fost sesizată prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o persoană inconştientă la subsolul imobilului în care locuieşte. La faţa locului a fost găsit un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Focşani, care nu prezenta semne vitale”, a transmis IPJ Vrancea.

Jurnalistul găsit mort în subsolul unui bloc din Focșani fusese condamnat la închisoare

În anul 2015, jurnalistul se afla în spatele gratiilor, la Penitenciarul Focșani. Bărbatul ajunsese privat de libertate, după ce a consumat băuturi alcoolice și, apoi, a urcat la volan. Despre acest aspect mărturisea jurnaliștilor de la Monitorul de Vrancea. Au avut ocazia să discute cu el în cadrul unui proiect în care erau implicați deținuți.

„Motivul pentru care am ajuns în Penitenciarul Focșani este infracțiunea pe regimul circulației, consum de alcool la volan. Ca să fim sinceri, aveam o așa-zisă coadă tot pe aceeași infracțiune. Am primit o suspendare, iar recidiva m-a trimis aici. În Penitenciarul Focșani nu e așa cum se vehiculează în libertate, că ar fi Iadul. Nu este adevărat. Sunt persoane, ofițeri și subofițeri, care au înțeles ce înseamnă un om care are ceva cultură și mi-au dat posibilitatea să fac ceea ce-mi place. Această experiență nu m-a schimbat deloc”, le-a mărturisit, atunci, bărbatul.

