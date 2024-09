Descoperire macabră lângă Timișoara! Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în cupa unui excavator

Bărbatul de 65 de ani, care nu avea adăpost, a fost găsit decedat în excavatorul descuiat, unde s-ar fi adăpostit pentru a dormi. Încă nu se cunosc circumstanțele exacte ale morții sale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și efectuează investigații pentru a stabili ce s-a întâmplat.

„Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca in interiorul unui excavator parcat pe marginea părții carosabile, in Dumbrăvița, la ieșire în spre A1, se afla o persoană posibil decedata. Ajunși la fata locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un bărbat in vârsta de 65 de ani, fără adăpost. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpa”, au precizat reprezentanții IPJ Timiș.

Bărbatul în vârstă de 65 de ani era o persoană fără adăpost

Este vorba despre un om fără adăpost care obișnuia să se afle în zonă, iar trupul său neînsuflețit a fost descoperit de fratele său. Acesta îl vizita ocazional pentru a-i aduce mâncare, iar astăzi l-a găsit decedat.

Se presupune că bărbatul ar fi găsit utilajul descuiat, s-ar fi urcat în el să doarmă și acolo și-ar fi găsit sfârșitul. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și investighează cazul.

