Descoperire şocantă în mâncarea bolnavilor de la Institutul Oncologic din Bucureşti. Meniu de vară, cu gândaci

Nu trece aproape nicio săptămână în care sistemul medical din țara noastră să nu fie zdruncinat de un nou scandal. De această dată, Institutul de Oncologie din București a intrat în atenția opiniei publice dar și a presei. Mai exact, un pacient a găsit în mâncare un gândac, iar cazul a devenit public rapid. Managerul spitalului a luat primele măsuri.

În luna octombrie a anului trecut, bucătăria Institutului Oncologic din București a fost închisă după ce Protecția Consumatorului a descoperit mai multe nereguli. De atunci, spitalul a apelat la serviciile unei firme de catering, care livrează mâncare pacienților.

Gândac în mâncarea unui pacient internat la Institutul Oncologic din București

În cursul zilei de miercuri, 2 august, un pacient internat la secția de terapie intensivă a Institutului Oncologic din București a găsit un gândac în mâncare. Fotografia făcută de pacient a ajuns ulterior la unul dintre medicii care erau de gardă, iar în scurt timp la toți angajații spitalului. Totuși, nu s-a aflat dacă insecta a ajuns în mâncare din spital sau așa fusese adusă de firma de catering. În ciuda acestui incident, pacienții au continuat să mănânce alimentele aduse de firma respectivă.

„Mi se pare incredibil să taci, pacienții încă mănâncă mâncarea aia”, a declarat un angajat al spitalului.

Evenimentul neplăcut a ajuns și la urechile managerului interimar al spitalului, Virgil Prunoiu. Acesta a confirmat totul și a explicat că a luat măsuri în acest sens. Prunoiu a discutat cu șefii firmei de catering cărora le-a pus în vedere să îmbunătățească mâncarea și condițiile de livrare. În plus, managerul a spus că în cursul zilei de joi toată mâncarea a fost verificată de angajații spitalului.

„Am primit solicitarea de la medicul șef secție ATI. Am luat măsuri și am trimis firmei de catering sesizarea pentru a îmbunătăți livrarea alimentelor. Am anunțat firma să îmbunătățească mâncarea și condițiile de livrare”, a declarat Virgil Prunoiu pentruLiberrtatea.

Ministrul Rafila vrea să reabiliteze bucătăriile spitalelor

În cursul zilei de vineri, Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că intenționează să acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondială pentru a reabilita bucătăriile în 252 de spitale din România. Această campanie face parte din programul „Hrană bună şi sigură pentru pacienţi”.

„Există o discuţie în spaţiul public privind hrana pacienţilor. Avem modele de bună practică, spitale care prepară hrana şi în felul acesta întreaga sumă alocată pacientului este folosită pentru asta, nu e folosită pentru transport sau pentru profitul, care e firesc, şi pe care îl ia operatorul care face catering în spitale.

Am făcut o evaluare în 252 de spitale publice, să vedem care este situaţia. Majoritatea, două treimi din spitale, aveau catering. Mâncarea ori e rece, ori e puţin atrăgătoare, poate şi din punct de vedere al conţinutului pentru că discutăm şi de transport, şi de ambalaje, şi de profitul unei astfel de companii care furnizează mâncarea”, a declarat Alexandru Rafila.

