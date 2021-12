Despărțire-șoc în showbiz-ul românesc! Ioana Grama divorțează de soțul ei: ”Este cea mai bună decizie”

Despărțire-șoc în showbiz-ul românesc! Ioana Grama divorțează de soțul ei, la doi ani după ce a spus cel mai important ”Da!” în fața ofițerului Stării Civile.

În 2019, Ioana Grama și Alex Tăgurean s-au căsătorit civil. Cererea în căsătorie a venit la puțin timp după ce șatena a anunțat că este însărcinată. Naşii celor doi au fost Sînziana Iacob, o cunoscută bloggeriţă de fashion şi beauty, şi soţul ei, Alexandru Iacob. Invitaţii au avut de respectat şi un dress code, toţi venind îmbrăcați în alb.

Nimic nu prevestea, însă, despărțirea. În urmă cu câteva luni, au existat zvonuri potrivit cărora cei doi ar fi ales să meargă pe drumuri separate, dar terapia de cuplu i-ar fi ajutat să-și sudeze din nou relația. De data aceasta, însă, nu mai există cale de împăcare.

Ioana Grama: ”Este cea mai bună decizie”

Ioana Grama și Alex Tăgurean vor divorța. Anunțul a fost făcut de influenceriță pe contul său de Instagram, specificând că își dorește discreție. Nu s-a pus problema unor infidelități, dar au fost câteva momente dificile care i-au făcut să ia această decizie radicală.

Amândoi, însă, se vor implica în creșterea și educarea fetiței lor.

”Vreau să vă anunț că, de ceva vreme. Eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm o familie pentru tot restul vieții. Am fost bincuvântați cu cel mai minunat copil pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre. A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana.

Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum. Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, a scris Ioana Grama pe contul ei de Instagram.