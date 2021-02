Despărțiți, dar împreună! Vlad Gherman și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Cristina Ciobănașu. Actrița i-a transmis un mesaj emoționant fostului ei iubit, iar fanii au reacționat pe loc.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unui dintre cele mai iubite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au decis, însă, să meargă pe drumuri separate. Ambii trec printr-o perioadă grea, însă au considerat că așa este cel mai bine pentru ei în momentul de față.

Astăzi, actorul și-a sărbătorit ziua de naștere în noul apartament în care s-a mutat după despărțire. Alături i-a fost familia, dar și fosta iubită. Cristina Ciobănașu a publicat o fotografie în care apare alături de Vlad Gherman, de ziua lui. De asemenea, i-a transmis și un mesaj emoționant, iar fanii speră în continuare la o împăcare.

Pandemia le-a afectat grav relația

Se pare că pandemia și-a pus amprenta asupra relației lor. Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au realizat, în perioada în care au stat tot timpul împreună, că sunt extrem de diferiți și își doresc lucruri diferite de la viață.

”De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman la ”Observator”.