Destăinuirile Emiliei Ghinescu despre cariera muzicală: ”Mama a zis: «Doamne ferește, ce să faci tu la nunți, fetiță?»”

Emilia Ghinescu a devenit una din cele mai iubite artiste de muzică populară, însă în drumul spre celebritate a fost nevoită să treacă peste multe piedici, unele chiar din partea mamei sale. Iată confesiunile artistei despre cariera muzicală!

Cu o carieră de peste 20 de ani, Emilia Ghinescu a vorbit despre drumul spre celebritate, dar și despre obstacolele pe care le-a întâmpinat pentru a-și vedea visul devenit realitate. În cadrul unei emisiuni, artista a mărturisit cât de greu i-a fost să-și convingă propria mamă să-i fie alături și să o susțină să facă ceea ce a iubit de când era copil:

”Doar eu îmi doream lucrul ăsta. Mama a zis: Doamne ferește, ce să faci tu fetiță la nunți? A fi cântăreț nu-i o meserie! Nu poți să faci bani, niciun viitor… Paradoxal, și mama a avut voce și a cântat la Școala Populară de Arte dar n-a fost lăsată de parinții ei să meargă pe drumul ăsta. Eu mă gandeam că ar fi putut să-mi înțeleagă dorința.

Aveam 11 ani, soțul unei vecine era organist și mergea la evenimente. Eu mă rugam mereu să mă ia la nunți să învăț să cânt. El îmi tot promitea că mă ia, dar eram un copil, cine își lua o asemenea responsabilitate?! Mătușa mea, văzându-mi dorința de a merge pe drumul ăsta, i s-a făcut milă de mine și m-a dus la Școala Populară de Arte. Mi-a plătit înscrierea și taxa pe un an de zile și așa am început să cânt într-un mediu în care învățam ce e o partitura, ce e o tonalitate.”, a povestit Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu: ”Nu mă interesa ce zice lumea. Aveam foarte mare voință”

Deși nu a avut sprijinul mamei sale, Emilia Ghinescu a trecut peste toate piedicile. Cu multă ambiție și pasiune a reușit ca la vârsta de 12 ani să cânte la prima nuntă. De aici și până a deveni una dintre cele mai iubite interprete din România a mai fost doar un pas:

”La 12 ani am cântat la prima nuntă. Întotdeauna am făcut toate demersurile ca să finalizez ceea ce mi-am dorit. Nu mă interesa ce spune lumea, aveam foarte mare voință. Pentru că toată lumea era împotriva mea, am zis să merg eu singurică. Am mers la un centru cultural, o trupă de baieți, Junior 2000, m-au luat să cânt cu ei. Așa am început să avem evenimente, ei au venit acasă la mama să-și asume răspunderea.”, a mai mărturisit cântăreața la Etno.

Sursa foto: Arhivă CANCAN