Emilia Ghinescu, în vârstă de 42 de ani, și-a dedicat întreaga viață scenei, dar, acum, se gândește foarte serios să îmbrățișeze și o altă meserie. Nu renunță la cariera muzicală, spre nemulțumirea celor care-și frecau palmele la auzul acestor zvonuri, însă vrea să se simtă și mai utilă. Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre această decizie.

În ultima perioadă, în presă, s-a tot vorbit despre decizia Emiliei Ghinescu de a renunța la muzică! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a lămurit această neînțelegere.

După ce întreaga viață s-a sacrificat pentru a deveni un nume important în industria muzicii populare, acum, Emilia Ghinescu susține că nu ar putea abandona această cale. E adevărat, vrea să îmbrățișeze și drumul psihologiei, dar asta, spune ea, nu i-ar afecta cu nimic activitatea muzicală.

„Clar nu o să renunț la muzică!”

„Vreau să fac și altceva, dar nu renunț la muzică. Am terminat acum mai bine de 10 ani Facultatea de Psihologie, am făcut și două mastere. Nu văd de ce nu aș merge și pe domeniul acesta, mai ales că îmi doresc tare mult să mă și angajez. Aștept să vedem ce posturi ies la concurs. Sunt susținută de familie, așa că nu văd de ce n-aș merge.

Nu renunț la muzică, pentru că ar fi nedrept, pentru că am o carieră în spate și niște ani de muncă, plus că e domeniul care mă împlinește. Clar nu o să renunț la muzică! Am foarte mult proiecte și nu las niciun coleg să-mi ia locul. Nu le dau această posibilitate” , a declarat artista, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Am zis să fac ceva care să mă împlinească”

Mai mult decât atât, artista susține că decizia a venit în urma unei analize profunde. În contextul pandemic, Emilia Ghinescu recunoaște că s-a simțit mai puțin utilă pentru societate, iar meseria de psiholog ar ajuta-o să se simtă mai împlinită.

„A contribuit și pandemia la această decizie. Plus că anul trecut nu m-am întâlnit cu oamenii, nu am cântat și nu vedeam niciun rost. Și am zis că trebuie să fac și altceva care să mă împlinească și să nu mă facă să mă simt inutilă „, ne-a mai spus Emilia Ghinescu

„Salariul pe care l-aș câștiga este echivalentul unei ore de cântat”

Cu toate că mulți s-ar gândi și la partea financiară, Emilia Ghinescu ne-a dezvăluit că aspectul acesta nu a contat deloc. Și asta pentru că este conștientă că veniturile din această meserie ar fi net inferioare celor provenite din muzică.

„Această decizie nu are legătură cu latura financiară. Soțul meu îmi spune că din punct de vedere financiar eu nu am nevoie să merg să lucrez, pentru că salariul pe care l-aș câștiga oriunde m-aș angaja este echivalentul a unei ore de cântat. Adică e foarte puțin, comparativ cu ceea ce câștig eu din cântat.

Eu nu vreau să fac această meserie din considerente financiare, ci pentru că îmi doresc foarte mult să activez în domeniul acesta” , a adăugat artista.

