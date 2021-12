Destăinuirile făcute de artista Stela Enache! A citit scrisoarea prin care a fost cerută în căsătorie, în 1971

Stela Enache, cea care a cucerit publicul din România cu hitul „Ani de liceu”, a ajuns la vârsta de 71 de ani. Artista a făcut destăinuiri în cadrul unui interviu pentru Antena 3 despre viața amoroasă. A prezentat și scrisoarea prin care a fost cerută în căsătorie, în anul 1971.

În cadrul unui interviu, Stela Enache, artistă iubită de mulți români, a făcut destăinuri despre relația de 39 de ani cu artistul Florin Bogardo, dar și despre familia lor. Cei doi s-au cunoscut în anul 1971, la Festivalul de la Mamaia, iar, trei zile mai târziu, Stela Enache era cerută în căsătorie de bărbat. Chiar în cadrul interviului, cântăreața a citit scrisoarea pe care i-a dat-o cel alături de care și-a întemeiat o familie.

„Este cererea de căsătorie a lui Florin la 3 zile după ce m-a cunoscut. Eram la festivalul de la Mamaia și am ieșit de la un restaurant împreună cu maestrul Grigoriu și cu doamna Grigoriu. Aveau grijă de mine, nu cumva să răcesc, pentru că festivalul din 1971 era rampa de lansare. Am ieșit din restaurant și din față venea Florin. ”Vino Florin. Haide să îți prezint un viitor star.”

Am înțepenit, nu știu ce s-a întâmplat atunci. Ne-a împreunat mâinile și m-a lăsat față în față cu el. Mută de-a dreptul. Când e să le aranjeze cineva. În seara respectivă era ziua de naștere a poetei Ioana Diaconescu, cea care îi făcea textele lui Florin, și el a m-a invitat să îl însoțesc la ziua ei. Juma de inimă zicea da, jumătate de inimă îmi spunea că am repetiție. Nu am reușit să spun nu.

Înainte de spectacol mi-a spus să mai rămân la mare, eu eram anul patru de facultate spre cinci, vacanță, la Cluj la Conservator. Am rămas. Mi-am făcut bagajul de la hotel și m-a dus într-o cămăruță. Mi-am luat rochia și am plecat la premieră. Am luat premiu și o sumă de bani. Am așteptat să vină să mă felicite. N-a venit. S-a terminat seara. Nici nu știam unde să mă duc, dar au venit colegii lui. Am intrat în cameră și pe geamantanele nedesfăcute se afla această scrisoare”, a povestit Stela Enache pentru Antena 3.

Vezi și STELA ENACHE, IMPECABILA! ESTE INCREDIBIL CUM ARATA ACUM INTERPRETA MELODIEI „ANI DE LICEU”!

Scrisoarea prezentată de Stela Enache:

„Dragă starule,

Iartă-mă că nu m-am întors, dar despărțirile chiar numai pentru câteva zile sunt pentru mine un lucru trist. Vreau să îți spun că te iubesc și că dacă tu vrei și Dumnezeu vrea iubirea noastră aș dori-o fără sfârșit.

La revedere

F”.

Vezi și DUREREA UNEI VADUVE E FARA MARGINI! STELA ENACHE: “DUPA FLORIN BOGARDO, NU VINE NIMENI! II SPUN “NOAPTE BUNA” SI…”

Pe numele ei adevărat Steriana Aurelia Bogardo, artista s-a născut pe 24 ianuarie în Reșița. A absolvit Conservatorul de la Cluj, în 1972, la un an după ce a câștigat marele trofeu al Festivalului de la Mamaia și s-a căsătorit cu compozitorul Florin Bogardo. În 1973, devine solista Electrecordului și începe seria turneelor peste hotare și, mai tarziu, pe vase selecte de croazieră. Are doi copii, stabiliți în Germania și Italia și este de trei ori bunică.

Sursă foto: Captură video Youtube