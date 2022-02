Destăinuirile făcute de Cătălin Botezatu: ”Au fost momente în care eram sus și am pierdut tot”

Pentru mulți, Cătălin Botezatu duce o viață de invidiat, însă pe cât de multe sunt momentele în care trăiește clipa și nu duce lipsă de nimic, pe atât de multe au fost și clipele în care viața l-a îngenuncheat și a fost nevoit să o ia de la zero. Iată seria destăinuirilor făcute de marele designer!

Mai sincer ca niciodată, Cătălin Botezatu și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant. Celebrul designer a vorbit despre ”loviturile” primite din partea oamenilor dragi, dar și despre momentul în care a ”căzut” de pe ”piedestal”, acolo unde oamenii l-au ridicat:

”Au fost multe momente grele în viața mea, pentru că nu sunt chiar atât de invincibil. Sunt un om ridicat de oameni pe un piedestal, dar pot fi lovit sub centură și sufăr. Au fost momente în care eram sus și am pierdut tot. M-am ridicat însă mai sus decât eram. Lovituri am primit și din partea oamenilor dragi, care m-au dezamăgit. Însă aceste încercări le-am considerat date de Dumnezeu, că să devin mai bun. Le-am luat ca pe ceva pozitiv, că pe niște pilde din care trebuie să învăț”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Clik.ro.

Destăinuirile făcute de Cătălin Botezatu: ”Mă îndrăgostesc foarte repede”

Cătălin Botezatu se consideră un romantic incurabil, crede în oameni, însă nu tot timpul este ”răsplătit” pe măsura eforturilor depuse. Regretele nu își au locul în viața creatorului de modă, dar, ca orice om, consideră că întotdeauna există un vis neîmplinit ascuns în adâncul oricărei ființe:

”Cu toții cred că avem, dar sunt un om realist. Proiectele în care mă implic sunt realizabile, sunt un vis pentru care muncesc foarte mult. Nu am avut până acum un proiect care să iasă fără multă muncă, sacrificii, uneori chiar cu prețul sănătății. Întotdeauna există un vis neîmplinit care poate este ascuns în adâncul ființei nostre, poate o neîmplinire personală pe care de multe ori nici nu realizăm că o avem.

Nu există oameni fără regrete. Cu toții, la un moment dat, am făcut ceva cât de mic pe care îl regretăm. Regretele mele sunt legate de oameni, am avut prea multă încredere în ei, le-am dat prea mult credit. Mă îndrăgostesc foarte repede, indiferent cât am suferit și îmi spun că nu voi repeta greșelile, mă arunc în altă relație și le fac din nou. Dar iubesc din tot sufletul, dăruiesc tot ce am, ofer totul și cer la schimb un dram de iubire”, a mai spus designerul pentru Clik.ro.

Sursa foto: Arhivă CANCAN