Cătălin Botezatu și Laurent Tourette, prieteni la cataramă, și-au dat întâlnire la restaurant, unde au luat masa și au schimbat păreri. Designerul și hair-stylistul, ambii celebri în domeniile lor de activitate, au fost surprinși de paparazzii CANCAN.RO, iar imaginile vorbesc de la sine.

Doi prieteni buni, la cataramă s-ar putea spune, Cătălin Botezatu și Laurent Tourette s-au vorbit pentru o întâlnire, la restaurantul E3, acolo unde discuția s-a lansat imediat. Poate și-au dat sfaturi unul altuia, au vorbit despre cum le mai merge și multe altele vor fi depănat cei doi. Au luat și masa, iar timpul s-a scurs pe nesimțite. Au mai lungit-o, apoi, cu un pahar de apă plată și o cafea, după care s-au retras la casele lor.

Cine este Laurent Tourette

Laurent Tourette a devenit cunoscut în România grație talentului său, dar și numărului impresionant de vedete care au apelat la sfaturile și serviciile lui. Laurent este hair-stylist de mai bine de 25 ani și se bucură de un palmares bogat, campion al Franței la coafură, campion european și mondial și deținător al unor titluri precum „Coiffeur Ambassadeur” pentru L’Oreal Professionel și membru al „Haute Coiffure Française”. De asemenea, Laurent Tourette a fost desemnat și furnizor al Casei Regale din România.

Alături de echipa sa, Laurent Tourette își desfăsoară activitatea în salonul său, situat în centrul Capitalei, un spațiu intim care păstrează atmosfera șic specifică saloanelor franțuzești, scrie eventist.ro.

În urmă cu aproape 30 de ani, Cătălin Botezatu crea un mare trend în rândul bărbaților:

„Chiar am fost blond, blond. Cred că aveam 23-24 de ani. Eram oribil. Atunci era nebunia aia să te faci blond, să te bronzezi, dar eram oribil. Văd acum poze și-mi zic: ce horror eram! Nu m-am vopsit singur, mă făcea Costel de la Blondie, un artist extraordinar, un hair-stylist nemaipomenit, care are și o școală extraordinară. Dintotdeauna am fost un pedant, am avut hair-stylistul meu. Pe lângă Costel, aveam o doamnă, Flori, care mă tundea tot timpul, după care a venit Laurent Tourette”, a povestit amuzat designerul pentru libertatea.ro.

