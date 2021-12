Clara Rotescu și Cătălin Botezatu și-au creionat, în mare parte, planurile de final de an la Dubai, într-o vacanță de vis, care-și va pune punctul final peste o zi. Au bus bazele unei afaceri, dar s-au și distrat pe cinste. Ba au decis să se arunce pe aripile vântului, în tiroliană. CANCAN.RO are imaginile fabuloase și vi le prezintă, în exclusivitate.

O prietenie sinceră și de durată se leagă între Clara Rotescu și Cătălin Botezatu, doi desingneri care și-au lăsat amprenta în domeniu. Motiv pentru care au ales să petreacă, în Dubai, câteva zile în care au îmbinat utilul cu plăcutul. O afacere își clădesc cei doi în Emiratele Unite, dar nimic nu e bătut în cuie. E doar începutul, așa că distracția a fost pe primul loc. Au gustat din toate, au fost la plajă, au urmărit căutătorii de perle, dar s-au lansat și în tiroliană.

Cătălin Botezatu și Clara Rotescu și-au luat, într-o zi, inima-n dinți și s-au lansat. Hamurile le-au fixat bine trupurile, și-au fixat mobilul în ”frunte”, pentru a imortaliza momentul, și s-au pus pe treabă. De senzație a fost traseul, intens trăit de designeri. Iar imaginile pe care le-au surprins în acea vale vor rămâne vii în ochii lor.

Cătălin Botezatu și Clara Rotescu își deschid magazin în Dubai

Cătălin Botezatu și Clara Rotescu au întocmit planul și au plecat la drum. Dubai a fost destinația, unde au de gând să dea „tunul” financiar. Un magazin multibrand de designeri români vor să-și deschidă, iar cunoscuții creatori de modă au oferit câteva detalii despre business.

“Suntem în Dubai până pe 23 decembrie. Numai noi, iar între discuții despre afaceri, dar ne și relaxăm. Ieri ne-am dat pe tiroliană, facem plajă, mergem la căutătorii de perle. Avem treabă în Dubai pentru că vrem să deschidem un magazin multibrand de designeri români din septembrie, în mai multe Emirate.

Deocamdată, am văzut spații de magazine și am avut diferite întâlniri cu arhitecți. Am îmbinat utilul cu vacanța. Suntem o echipă de șapte oameni și suntem numai în întâlniri peste întâlniri, însă avem timp și pentru distracție, pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul”, au povestit Cătălin Botezatu și Clara Rotescu, potrivit click.ro.

