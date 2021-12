Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată despre petrecerile sexuale la care participă: ”La show-uri dai și colo, dai și colo! La fete numai ideea că o fac cu mine…”

Cu ocazia aniversării sale, Cătălin Botezatu a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre trecut, prezent, dar mai ales despre planurile viitoare. Așa cum ne-a obișnuit, acesta nu s-a sfiit să ofere picanterii din viața privată. Celebrul designer a discutat deschis despre lupta cu cancerul, show-urile erotice, dar și căsătoria.

Cătălin Botezatu a împlinit pe 3 decembrie vârsta de 55 de ani. Cu această ocazie, CANCAN.RO l-a provocat pe cel mai cunoscut desinger român la dialog.

Cătălin ne-a povestit că prima persoană care l-a felicitat pentru împlinirea vârstei de 55 de ani a fost chiar marea sa iubire din tinerețe: “Mi-a scris, este în Germania, este prima și marea mea iubire Dana Opșitaru! Mi-a scris tot așa la 00:01. Era mai (n.r „un mesaj”) cu multe inimioare”.

Bianca Drăgușanu a uitat de cel care a ”inventat-o”!

Bianca Drăgușanu, cea care a fost o bună perioadă de vreme „blonda lui Bote” l-a uitat pe Cătălin : “Era un mini interviu din ăsta de ziua mea și m-a întrebat (n.r reporterul) ce mi-a urat Bianca Drăgușanu de ziua mea. Nimic!”.

Chiar dacă recunoaște că “a făcut-o mare” pe Drăgușanu, fostul manechin nu îi poartă pică Biancăi: “Eu te-am făcut mare în sensul bun al cuvântului, tu ai fost ”Bianca lui Bote” sau ”Blonda lui Bote”, acum mă mândresc cu tine (…) Eu te iubesc oricum, poți să nu mă suni…”.

Cea mai important dorință – sănătatea

Cătălin Botezatu a suferit în urmă cu doi ani cinci operații împotriva cancerului. Într-un final, acesta a reușit să învină boala, iar acum Botezatu dezvăluie care este cea mai importantă dorință a sa: “Cea mai importantă dorință a mea e să fiu sănătos! (…) S-ar putea în ianuarie să mai fac o mică intervenție, dar nu atât de importantă…”

”La show-uri eu trebuie să scap turma că ăștia tineri imediat se ”spârcâie!”

Bote nu a evitat nici sensibilul subiect al orgiilor sexuale la care recunoaște că a participat. Vedeta pare să experimenteze din plin plăcerile vieții. Botezatu îi critică însă pe cei mai tineri care merg la show-urile erotice și nu prestează la nivelul așteptărilor: „Știi ce e nasol? Când te duci la show-uri (n.r. „erotice”) cu fete tinere și cu băieți tineri! Tot timpul eu trebuie să rămân să scap turma, că aștia imediat se spârcâie și au plecat, își fac duș!”

”La fete numai ideea ca o fac cu mine…”

Cunoscut fiind pentru discursul fără perdea, Cătălin Botezatu mai spune că are un renume de apărat, care de multe ori îl ajută când vine vorba de plăcerile lumești: „Ce să fac, fiind acolo, fiind și Botezatu, că eu mă respect! (…) Dai și colo, și colo, și colo, nu ai cum să zici: „Am fost la un show cu Botezatu și a fost nașpa!” Oricum îți mai dau o picanterie, la fete numai ideea că o fac cu mine, pot să prestez și rău și bine…Dar oricum prestez bine, jur , întrebați!”

Vrea nuntă cu Elton John, Ricky Martin, Maluma și Madonna!

Deși a fost mereu un bărbat libertin, odată cu aniversarea celor de 55 de ani, Cătălin Botezatu s-a gândit și la ideea de căsătorie. Acesta a dezvăluit că ideea i-a trecut prin minte chiar foarte recent! Este vorba de o persoană misterioasă a cărei nume începe cu inițiala „I”: “Așa femei importante pe care le-am iubit și cu care am avut relații, să zicem zece, altfel au fost sute! (…) Acum o lună mă gândeam la o anumită persoană, n-am să o spun ever și am zis dacă ar fi să o fac cu această persoană (…) aș face cea mai frumoasă nuntă ever! (…) Ar trebui să cânte așa: Elton John, Ricky, Maluma și Madonna!”